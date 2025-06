Hai figli? Hai tempo solo fino al 26 GIUGNO per chiedere questo BONUS | 3,000 famiglie riceveranno 400 euro

Ecco come richiedere il bonus per i figli (Fonte: Canva) - www.lagazzettadelserchio.it

Avete tempo solo fino al 26 giugno per chiedere questo Bonus di 400 euro se avete figli. Saranno 3000 le famiglie che potranno riceverlo, ecco perché.

Le famiglie con figli, devono sostenere un peso maggiore di spese nel corso degli anni, da quando mettono al mondo la prole. Si inizia fin da neonati tra pannolini, vestiti, cibo, visite specialistiche, molto spesso private e così via.

Via, via che crescono, ce ne saranno molte altre, che tendenzialmente ruotano attorno alla scuola, dovendo acquistare tutto il materiale che viene richiesto. Per questo motivo, per chi rientra nei parametri indicati, sono diversi gli aiuti a cui i genitori possono attingere attraverso questa Legge di Bilancio.

Si passa infatti dal bonus nido, al bonus per le spese extra scolastiche e molto altro ancora, fino ad arrivare a questo Bonus la cui scadenza è vicina. Avrete tempo fino al 26 giugno per fare domande e ottenere così, se rientrate nei requisiti richiesti, questi 400 euro che potrebbero entrare “nelle tasche” di ben 3000 famiglie. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come fare domanda per questo Bonus

Prima di svelarvi di quale Bonus stiamo parlando, volevamo rilasciarvi qualche dritta in merito. In primis, sappiate che i giovani con disabilità grave o gravissima, per cui le famiglie faranno domanda, potranno beneficiare del contributo maggiorato del 50% rispetto alla domanda standard, dovendo però selezionare la corretta casella in fase di domanda. Secondo punto, ricordatevi che questo Bonus non potrà essere compatibile per esempio con il bando Estate INPSieme in Italia 2025 e con quello Estate INPSieme all’estero 2025. Terza e ultima raccomandazione riguarda il momento della trasmissione della domanda, la quale dovrà avvenire esclusivamente in maniera telematica, accedendo all’are riservata dell’INPS e autenticandovi poi con il vostro SPID o con le altre forme di autenticazione.

Qui dovrete selezionare “Centri estivi” dalla sezione delle “Prestazioni Welfare, compilare tutti i campi e inoltrare la richiesta. Se avete svolto la procedura in maniera corretta, la troverete nella sezione, “Le mie domande”. Adesso che abbiamo attirato la vostra attenzione, in quanto, se si parla di centri estivi lo sappiamo benissimo di come le famiglie cerchino sempre qualche agevolazione, visto comunque l’impatto gravoso che questa attività ha sul budget familiare, procedete nella lettura e capirete chi potrà beneficiarne.

Il bonus per le famiglie con figli

Ed eccoci giunti al momento tanto atteso, in quanto avrete tempo fino al 26 giugno 2025 per inoltrare la domanda, se avete dei figli. Il Bonus di cui parliamo, vi darà la possibilità di ricevere un importo massimo di 100 euro a settimane per quattro settimane, anche non consecutive, facendo percepire a 3000 famiglie, un massimo di 400 euro di agevolazione.

Come riportano da brocardi.it, il bonus in questione è quello relativo all’agevolazione per i centri estivi INPS 2025, riconosciuto alle famiglie con figli dai 3 ai 14 anni che fanno parte della Pubblica Amministrazione, sia in veste di dipendenti che pensionati, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione dipendenti pubblici. Una volta inoltrate le domande, bisognerà attendere le graduatorie che saranno pubblicate entro il 31 dicembre, con i nomi delle famiglie selezionate. La precedenza sarà data ai nuclei familiari con ISEE più basso e poi via via scorrendo, a tutte le altre che rientrano nei parametri indicati, fino al raggiungimento dei 3000 contributi a disposizione dell’INPS.