Tra il Montalbano e l’Arno nasce il BORGO DELLA TORRE TOSCANA | Pisa non è l’unica, questo posto è un gioiello

Le meraviglie che possiamo visitare in Italia sono infinite, per questo motivo dovreste tutti quanti concentrarvi sulla nostra bella nazione, scoprendo tutti i luoghi meravigliosi che cela tra le sue regioni, da nord a sud.

Quest’anno per le vacanze estive, se non sapete dove andare, potreste andare alla volta della Toscana, per la quale dovreste avere forse un mese per poter visitare ogni singola pietra di ogni singolo luogo che la caratterizza.

Per iniziare comunque, oltre alla torre di Pisa, ce n’è anche un’altra che potrete visitare e si trova tra il Montalbano e l’Arno, parliamo del Borgo della Torre Toscana, la quale vi lascerà senza parole per la sua bellezza e maestosità.

Dove si trova il Borgo della Torre Toscana

Questa imponente torre, risiede in un luogo da cartolina, disegnato da morbide colline che ne arricchiscono il panorama. Con una massiccia presenza di alberi da olivo e viti, essendo la coltivazione principale del luogo. Le prime testimonianze storiche che sono state scoperte in questo luogo risalgono all’allora Cerreto in Greti nel 780, arrivando poi al 1273, quando questo luogo sarà legato indissolubilmente a Firenze.

Essendo stato dominato dai Medici, questo territorio presenta numerosi interventi architettonici ancora oggi visibili. Per questo non dovreste perdervi la villa di caccia, il Museo Storico della Caccia del Territorio, le varie fattorie, la Pieve di San Leonardo e così via. Naturalmente per essere considerata una vacanza a 360°, oltre alla mente, dovrete nutrire anche il vostro stomaco. Per questo, dovrete assaggiare tutti i loro prodotti tipici, tra cui l’olio e il vino di produzioni pregiate.

In Toscana, oltre alla torre di Pisa, che vi consigliamo vivamente di visitare per prima, procedendo con il vostro itinerario estivo, come seconda meta da vedere c’è sicuramente quella che è stata definita come il Borgo della Torre Toscana. Si trova tra il Montalbano e l’Arno, un gioiellino inestimabile di quel luogo. Dunque, ci troviamo precisamente a Cerreto Guidi, di cui vi abbiamo anticipato qualche dettaglio nel paragrafo precedente.

In questo luogo sono parecchi i luoghi da visitare. Tra cui la Torre Campanaria e la Pieve di San Leonardo. Questo complesso si trova al lato della Villa Medicea, di origini medievali per la sua tipica struttura merlata. I turisti possono accedere per immergersi in una vista panoramica a 360° dei terreni annessi che li lascerà senza fiato. Oltre a questa location, non potrete assolutamente non visitare la Villa Medicea, Patrimonio dell’Unesco. Anche la Fonte Battesimale della Pieve di San Leonardo in terracotta invetriata che vi farà commuovere per la sua bellezza. Arrivando poi ai Tre Crocifissi e al loro vasto Centro Storico. Insomma tutto questo e altro ancora potrete visitarlo appunto a Cerreto Guidi, facendo così un tuffo nel passato.