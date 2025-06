Vai a Prato e ti accorgi che non lontano c’è il BORGO DISNEY d’Italia | I bambini lo adorano e i grandi ci vanno volentieri

Un luogo adatto a grandi e piccini, considerato il borgo Disney d’Italia. Ecco perchè devi assolutamente visitarlo

Quando pensiamo alla Toscana le prime città che ci vengono subito in mente sono le bellissime Firenze, Siena o Pisa.

Eppure, chi visita Prato, si accorge subito come sebbene sia spesso sottovalutata, è anch’essa ricca di storia, cultura e fascino.

Prato è infatti una città elegante, dove si nota subito il suo passato medievale che si unisce all’identità contemporanea caratterizzata da cultura, industria tessile e multiculturalismo.

Le origini di questa città risalgono all’epoca etrusca e il suo centro storico è circondato da antiche mura che sono rimaste intatte nel tempo e dove è possibile ammirare piazze e chiese in cui vi sono tesori d’arte.

Prato, una città bellissima tra storia e cultura

Prato è anche nota per essere la capitale del tessile e questo ha reso la città uno dei centri più importanti in Europa per la moda e la lavorazione dei tessuti. Sono diverse le attrazioni da non perdersi a Prato. Per esempio in questa città si trova il Museo del Tessuto, ospitato in un’ex fabbrica, si ripercorre la storia tessile, tra antichi telai, stoffe rare e innovazioni contemporanee. Un’altra caratteristica di questa città è il forte multiculturalismo. Infatti, qui, vi è una forte presenza della comunità cinese, impegnata soprattutto nel settore tessile che ha contribuito a dare alla città un’impronta di realtà complessa ma allo stesso tempo dinamica.

Chiaramente il mix di culture si riflette anche nella cucina, nei negozi, negli eventi, e contribuisce a rendere Prato una città viva, moderna, in continua trasformazione. Tuttavia, oggi ci soffermeremo su un luogo che si trova a Prato, amato da tutti grandi e piccoli, anche noto come borgo Disney. Il perchè lo scopriamo insieme nel prossimo paragrafo.

Un borgo Disney a Prato

Il suo nome ci fa subito pensare a uno dei personaggi Disney più amati di sempre, ecco perchè anche noto come borgo Disney. Stiamo parlando di Paperino, frazione di Prato che fa parte della circoscrizione sud del comune. Il suo nome in realtà, deriva probabilmente da papyrus ‘papiro’, ‘giunco’. Il paese negli anni è cambiato notevolmente, passando da campagna operosa e ben coltivata (caratterizzata dai numerosi piccoli corsi d’acqua, le cosiddette gore), ad area suburbana resa più popolosa dall’immigrazione.

Nell’ultimo decennio del XX secolo ha subito un notevole incremento demografico, favorito soprattutto dal costo contenuto delle abitazioni rispetto alle vicine Prato e, soprattutto, Firenze. In questo luogo da non perdersi è la chiesa di San Martino, duecentesca. La località guadagnò popolarità negli anni ottanta del XX secolo grazie al film Ad ovest di Paperino con Alessandro Benvenuti, Athina Cenci e Francesco Nuti, nonostante nessuna scena del film fosse girata nella zona. Il carnevale con sfilata di gruppi mascherati è la manifestazione più rilevante.