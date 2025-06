Pieve Fosciana: inaugurato il il Museo Archeologico della Garfagnana

Il 12 giugno, alla presenza di Eugenio Giani, è stato dato il via ufficiale alla collezione nell’ex Convento di Sant’Anna.

A Pieve Fosciana lo scorso 12 giugno si è celebrata una giornata di grande rilievo per la Garfagnana e per tutta la Toscana, con l’inaugurazione ufficiale del nuovo Museo Archeologico della Garfagnana.

La struttura trova casa nell’ex Convento di Sant’Anna, un luogo di profondo valore storico e architettonico, che oggi rinasce come spazio culturale moderno e aperto alla collettività. Il museo rappresenta un importante punto di riferimento per la conservazione e la valorizzazione delle radici più antiche di questo territorio, testimoniando la volontà condivisa di investire nella memoria e nell’identità locale.

L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dalla Regione Toscana in stretta sinergia con le istituzioni e le amministrazioni locali.

Il Museo non si limita a essere un semplice contenitore di reperti, ma si propone come uno spazio dinamico dove storia, ricerca e comunità si incontrano. All’interno delle trenta ampie vetrine espositive, sono rappresentati tutti i quindici Comuni della Garfagnana, ciascuno con testimonianze archeologiche provenienti dal proprio territorio.

Un progetto museale di natura corale

Questa scelta rende il museo un progetto davvero corale, capace di coinvolgere l’intera valle in un percorso condiviso di riscoperta e valorizzazione. La cerimonia di inaugurazione ha anche assunto un forte valore simbolico, con il sentito ricordo del sindaco Francesco Angelini, recentemente scomparso, che si era speso con determinazione per la realizzazione di questo progetto.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità istituzionali, rappresentanti locali, funzionari della Soprintendenza e il presidente della Regione Toscana, la cui presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento per l’intero contesto regionale.

Custodire la memoria per guardare al futuro

Grazie all’attivazione di un servizio civile dedicato, il Museo garantirà una apertura quotidiana, favorendo l’accesso di cittadini, scuole e turisti. Gli orari di visita saranno presto comunicati e aggiornati attraverso i canali ufficiali, a partire dalla pagina Facebook del Museo Archeologico.

Questo nuovo spazio culturale rappresenta un investimento concreto sul futuro della Garfagnana, un luogo pensato per custodire la memoria, ma anche per generare nuova vitalità e attrattività per il territorio.