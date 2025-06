Pur senza mare Siena nasconde una NUOVA ISOLA della Toscana | Attesi 3000 turisti in due settimane, roba da matti

Quest’estate vogliono andare tutti nella nuova isola: ecco dove si trova e perché attira così tanti turisti.

Questa è un’isola completamente diversa da tutte le altre e non ci sono bagnanti.

Lascia perdere le solite mete balneari affollate di cui parlano i travel blogger. Questa cittadina racchiude un autentico tesoro.

Ad affascinare i visitatori non sono le acque cristalline né le spiagge di sabbia fine e bianchissima e nemmeno il pesce fresco e il mare blu.

La sua storia è antica e le prime tracce delle origini del luogo risalgono al 300. Scopri qual è la nuova Isola della Toscana e preparati a un’esperienza diversa dal solito!

La nuova isola, la meta gettonata dell’estate 2025

Il nostro Bel Paese vanta circa 8.000 km di costa, di cui ben 5.000 km balneabili. Dunque sono molti coloro che scelgono di trascorrere le vacanze estive in riva al mare, dirigendosi verso le mete più gettonate e le meravigliose isole Sicilia, Sardegna, Eolie, Tremiti, Isola d’Elba, Capri, Ischia. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Esiste però un’isola di tutt’altra natura di cui forse non hai mai sentito parlare.

La meta di cui parliamo non è una meta balneare e questo di certo sorprenderà molti lettori ma è una destinazione interessante da visitare per una miriade di ragioni. Scopri dove si trova e come fare per raggiungerla e dire di aver vissuto, finalmente, un’esperienza diversa dal solito.

L’isola diversa da tutte le altre

Come abbiamo anticipato, in questo posto speciale si nasconde un tesoro. Qui infatti è possibile visitare la Chiesa di San Michele Arcangelo a ponte a Tressa, un esempio di architettura religiosa del 400, al cui interno si trova un altare barocco ancora perfettamente conservato e il crocifisso in legno originale dell’epoca. Sulla navata sinistra della chiesa è rappresenta la Madonna del buon viaggio che veniva considerata da tutti i pellegrini che percorrevano la via Francigena una guida e una figura dai poteri miracolosa per tutti i credenti viandanti. Stiamo parlando dell’Isola d’Arbia.

Non è bagnata dal mare ma deve il suo nome alla sua particolare posizione: come si legge su Wikipedia infatti, si sviluppa interamente in una piana tra il torrente Arbia e il torrente Tressa, che in tempi antichi era isolata dal resto della terraferma. Si trova nel cuore della Toscana e più precisamente nel bellissimo Comune di Siena, ci cui è frazione. Dall’Isola d’Arbia si possono raggiungere le vicine Grosseto e Firenze, oltre che la stessa Siena, che dista appena 5 km.