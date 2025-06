A 30 km da Firenze è stato ritrovato il CASTELLO DEI SEGRETI | Chi ci entra resta senza parole, sembra uscito da un cartone

Un castello misterioso si nasconde a pochi passi da Firenze, la sua bellezza è da togliere il fiato.

E’ noto a tutti che Firenze sia una delle città più belle e affascinanti d’Italia. Considerata la culla del Rinascimento, rappresenta il simbolo del patrimonio artistico e architettonico mondiale.

Per questo, ogni anno milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, la scelgono come meta preferita e ne rimangono ammaliati per la sua bellezza, i suoi capolavori internazionali e le sue strade colme di storia.

Quando si visita questa meravigliosa città è come entrare in un museo a cielo aperto. Tutto ciò che la circonda è raro e prezioso. Pensiamo alla maestosa Cattedrale di Santa Maria del Fiore o il Campanile di Giotto che dominano il centro storico.

Ma Firenze è molto altro: è eleganza pura. I caffè storici in caffè storici, le botteghe artigiane e l’atmosfera unica della città offrono un’esperienza che fonde bellezza, cultura e autenticità.

I castelli nascosti a Firenze

Nonostante Firenze sia famosa per i suoi palazzi rinascimentali e chiese, non mancano i bellissimi castelli. Si tratta di fortezze medievali e residenze fortificate, spesso trasformate nei secoli in ville signorili o musei. Tra quelli più noti il Castello di Oliveto, situato appena fuori Firenze, il Castello di Vincigliata e la Fortezza da Basso. Quest’ultimo oggi è sede di eventi, fiere e congressi.

Oltre a questi, la campagna fiorentina è piena di castelli e torri, molti dei quali oggi sono agriturismi o cantine vinicole, perfetti per chi vuole unire la scoperta del territorio alla degustazione dei vini toscani. Tuttavia, a circa 30 km di distanza da Firenze, spicca un castello che colpisce per la sua straordinaria bellezza chiunque lo visiti. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Un castello da non perdersi vicino Firenze

Situato in provincia di Firenze, troviamo un castello immerso nel suo parco storico di 65 ettari e riccamente decorato da stucchi policromi, mosaici, cupole e bassorilievi. Stiamo parlando del Castello di Sammezzano a Reggello, in Toscana, unico esempio di architettura orientalista in Italia. Per decenni è stato abbandonato prima di essere acquistato il 2 maggio 2025, dalla famiglia fiorentina Moretti. In precedenza il Castello apparteneva a Sammezzano Castle, che però è fallita nel 2017.

Oggi però il Castello di Sammezzano grazie all’opera di Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona che trasformò e ampliò l’edificio preesistente tra il 1843 e il 1889, si presenta come un castello senza rivali in Italia. E’ una rievocazione di capolavori architettonici di arte moresca, con 13 sale monumentali e un parco con numerose specie arboree. Inoltre l’interno del castello è a dir poco meraviglioso, più di 365 stanze una per ogni giorno dell’anno decorate con stucchi colorati, mosaici, motivi geometrici e arabeschi. Tuttavia attualmente è chiuso al pubblico ma rimane una delle bellezze storiche e artistiche più importanti del nostro Paese.