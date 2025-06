In provincia di Livorno sorge la PICCOLA MONDELLO | Pare di essere in Sicilia, mare stupendo e costi ridotti

Mondello è una perla della Sicilia e, a due passi da Livorno, è stata rinvenuta una città che le somiglia veramente tanto, eccola.

Mondello non è solo un quartiere di Palermo, è uno stato mentale. È il posto dove il mare è così azzurro che sembra photoshoppato anche dal vivo, dove la sabbia è borotalco naturale e le cabine color pastello fanno più scena di una serie Netflix in 4K. Qui, anche chi non sa nuotare entra in acqua solo per farsi vedere. E ha ragione.

Passeggiando lungo il litorale, ti sembra di camminare dentro una cartolina vintage. Lo stabilimento liberty in mezzo al mare che pare uscito da un romanzo di Sciascia riscritto da Wes Anderson, i ragazzi che si tuffano dai pedalò come se ci fosse una medaglia olimpica in palio, e le coppie che litigano all’ombra degli ombrelloni come se fosse un rituale estivo.

Non possiamo non menzionare la spiaggia di Mondello come quella principale di Palermo, ma guai a dirlo con superficialità. Qui il mare è sacro, e i bagnanti anche di più. C’è chi arriva alle sette di mattina per piantare l’ombrellone come se fosse la bandiera sulla luna, chi ha il ghiacciolo al limone nel cuore e il panino con la frittata nel frigo da spiaggia. Il tutto con un sottofondo di dialetto e radio portatile che fa da colonna sonora a ogni estate che si rispetti.

La bellezza di Mondello

Mondello, quindi, è una vera perla della Sicilia che a tratti sembra uscita da un film. Si tratta di un luogo dove davvero non passa mai la voglia di recarsi per ammirare anche solo il tramonto in riva al mare.

Ma siamo sicuri che questo posto così bello si trovi solo in Sicilia? Beh, ovviamente non possono averla clonata da un giorno all’altro ma in Toscana, c’è una piccola Mondello che negli ultimi anni guadagna sempre più punti.

La piccola Mondello di Livorno

Come si diceva poco fa, si è diffusa una voce azzardata. Pare che qualcuno voglia paragonare San Vincenzo, borgo toscano in provincia di Livorno, a Mondello. Lo chiamano persino “la piccola Mondello”.

Ora, San Vincenzo ha il suo perché. Sabbia dorata, mare limpido, un porticciolo curato e una passeggiata che sa di relax e aperitivi ben fatti. Ma chiamarla “piccola Mondello” ha i suoi punti in comune ed altri in disaccordo. Una cosa è certa, il mare mette tutti d’accordo.