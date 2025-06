INPS lancia il BONUS ESTATE | Toscana in prima fila per accaparrarselo, 400 euro a famiglia

In Toscana stanno facendo la fila per riuscire ad accaparrarsi quel Bonus Estate lanciato dall’INPS che prevede l’inoltro di 400 euro a famiglia.

Le famiglie italiane lo sanno molto bene, se da una parte l’arrivo di uno o più figli può essere una benedizione, per chi ovviamente vuole diventare genitori, anche perché una coppia non è obbligata ad avere bambini, meglio chiarire questo punto, oggi giorno spesso criticato.

A ogni modo, libertà di pensiero a parte, come dicevamo, se da una parte c’è la gioia per l’arrivo di un bambino, dall’altra c’è la consapevolezza che da quel primo vagito in poi, ogni famiglia dovrà riuscire a far quadrare, spesso a fatica, i conti, nella maniera più precisa possibile.

Per questo motivo, sono molti coloro che cercano di sfruttare il più possibile quei bonus e agevolazioni vari che il governo mette a disposizione di chi soddisfa i requisiti richiesti. Passiamo infatti dal bonus nido, al bonus mamme lavoratrici, per arrivare all’assegno di inclusione e così via.

Non tutti lo sanno, ma tra tutti questi, è disponibile il Bonus Estate, grazie al quale le famiglie toscane potranno ottenere 400 euro direttamente dall’INPS. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come fare domanda per ottenere il Bonus Estate

Prima di rivelarvi chi potrà ottenere questo Bonus Estate, iniziamo ad approfondire l’argomento che riguarda, il come e dove fare domanda per poterlo ottenere. Dunque, la domanda dovrete inviarla solo ed esclusivamente in modalità telematica e per fare ciò, dovrete collegarvi al sito dell’INPS, recarvi nell’area riservata e dopo aver inserito le credenziali con SPID, CIE o CNS, dovrete recarvi nella sezione: “Centri estivi”, selezionando poi “Prestazioni Welfare” e compilare tutti i dati richiesti. Una volta compilato il tutto, potrete verificare di aver inoltrato tutto in maniera corretta, recandovi nella sezione “Le mie domande”.

Ricordatevi inoltre, che nel momento in cui l’INPS assegna un numero di protocollo, il cittadino non potrà più modificare la domanda e per correggere eventuali errori, dovrete inviare una nuova domanda. Infine, nel momento in cui la domanda dovesse venire accettata, ricordatevi che tale prestazione non sarà compatibile né con Bandi Estate INPSieme in Italia 2025 né con Estate INPSieme all’estero 2025.

Il Bonus Estate rilasciata dall’INPS

Dopo aver capito come fare domanda, ecco in che cosa consiste il Bonus Estate rilasciato dall’INPS, grazie al quale le famiglie non soltanto toscane ma di tutta Italia, potranno beneficiare di 400 euro, qualora dovessero rientrare nei requisiti richiesti. Ebbene, come avrete potuto intuire dal paragrafo precedente, questo aiuto riguarda il pagamento dei centri estivi per i bambini dai 3 ai 14 anni, figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione.

Le famiglie che saranno incluse in questa agevolazione, riceveranno un aiuto massimo di 100 euro a settimana, per un massimo di quattro settimane anche non consecutive, arrivando quindi ad un massimo di 400 euro. Avrete tempo fino al 26 giugno 2025 per fare domanda, anche perché sarà poi redatta una classifica entro il 30 luglio 2025, sul sito istituzionale dove saranno inseriti per primi i nuclei familiare con ISEE più basso e poi dopo, via via, gli altri, come riportano da brocardi.it.