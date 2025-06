Nessuno si era accorto che in Toscana vi è il PAESE DEI GELATI | Cono o coppetta? Nel dubbio tutti e due, anche a cena

Non tutti lo sanno, ma in Toscana esiste il Paese dei gelati, dove nessuno chiede mai cono o coppetta, ma li prende tutti e due.

L’estate sta arrivando e ovviamente nelle settimane che precedono il momento il cui i cittadini in maniera dilazionata, inizieranno a partire per le vacanze estive, si iniziano ad abbandonare le abitudini invernali, abbracciando quelle della bella stagione.

Togliamo una coperta dal letto, attiviamo la modalità “dress code estivo”, iniziamo ad acquistare il gelato e così via. A proposito del gelato, in televisione iniziamo a vedere i vari spot con le nuove leccornie della stagione e le relative canzoni che ci accompagneranno per tutte le vacanze.

Un po’ come a Natale quando il popolo si divide tra chi ama il panettone e chi il pandoro, anche con il dessert freddo, c’è l’inevitabile domanda: cono o coppetta? Ognuno ha le proprie teorie per come si dovrebbe mangiare.

Eppure in quella che è stata definito come, il Paese dei gelati in Toscana, questo arcano viene risolto prendendo entrambi, in modo da rendere tutti contenti. Ecco di quale luogo parliamo.

Cosa vedere nel Paese dei gelati

Prima di rivelarvi l’ubicazione esatta del Paese dei gelati in Toscana, volevamo rilasciarvi qualche meta turistica da inserire obbligatoriamente nel vostro itinerario, qualora decideste di andare in vacanza in questo luogo, questa estate. D’altronde, cosa c’è di meglio di una rinfrescante coppetta o cono durante le vostre passeggiate alla scoperta di questo luogo dalla dolcezza garantita?

Ebbene, oltre alla Chiesa Santa Maria che potrete trovare in zona, spesso usata come location per i matrimoni, nei dintorni, troverete molti luoghi che vi faranno passare una vacanza educativa e istruttiva. Parliamo per esempio del Museo-Casa “F.Busoni”, il Museo Della Collegiata di Sant’Andrea, il Museo Civino di Paleontologia. la Galleria D’Arte Moderna e Della Resisteza, il Museo Ideale Leonardo Da Vinci, la Dabia di Settimo e molti altri ancora.

Dov’è il Paese dei gelati in Toscana

Come avete capito, in questo luogo toscano, non mangerete solo il dessert nel Paese dei gelati, visto che avrete molto da visitare nelle zone adiacenti, tra una coppetta e l’altra. Parliamo ovviamente di Sammontana, la frazione che fa parte del comune di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze nella regione Toscana a 69 metri sul livello del mare. Ovviamente noi ci riferiamo alla frazione che ospita l’omonima azienda storica conosciuta in tutta Italia, dove il suo gelato e il suo logo sono inconfondibili. Fu fondata nel 1948 a Empoli in provincia di Firenze, dove ha tuttora la sede principale, per poi dividersi in altri quattro siti produttivi a Verona, Empoli, Vinci e Pomezia.

Dal 1970 in poi, questa rinomata azienda decide di iniziare a lasciare in comodato ai commercianti, i banchi frigorifero per vendere il proprio gelato sfuso, così come a lanciare sul mercato il Barattolino con la confezione di plastica. Successivamente si iniziò a trovare il gelato anche nei bar e nei punti vendita della grande distribuzione ed è così che è iniziata la fama che ancora oggi conosciamo e apprezziamo.