Non c’è da stupirsi se si parla del BORGO DELL’ORGIA in Toscana | Qui niente tabù, solo cultura e zero imbarazzo

In Toscana c’è il Borgo dell’Orgia, ma non è quello che potreste pensare perché qui non ci sono tabù, c’è tanta cultura a zero imbarazzo.

Sono molteplici i luoghi d’Italia che sarebbe bello poter visitare almeno una volta nella vita, per poter aumentare il proprio bagaglio culturale con quelle foto mentali che scattiamo virtualmente nel nostro cervello ogni volta che vediamo una cosa nuova.

Quell’immagine resterà immagazzinata nella nostra mente per sempre, se sarà un ricordo che merita di essere salvato. Se avete visto Inside Out sapete benissimo di cosa parliamo, ci saranno infatti momenti che resteranno immagazzinati e altri che insieme al vostro amico immaginario finiranno nel dimenticatoio, quando non ne avrete più bisogno.

Generalmente, da una certa età in poi, i viaggi fatti, i luoghi visti, gli amici trovati o incontrati, restano per sempre, anche perché essendo ricordi piacevoli (nella maggior parte delle volte), ci saranno di conforto, nelle giornate “no”.

Se volete quindi aggiungere un nuovo ricordo nella vostra mente, dovete assolutamente scattare una fotografia mentale, al Borgo dell’Orgia in Toscana, dove non ci sono tabù, in quanto c’è solo cultura a zero imbarazzo.

Toscana: dove andare questa estate in vacanza

Se quest’anno avete deciso di andare in vacanza in Toscana, sapete benissimo che accontenterete tutti quanti. Lo sappiamo in famiglia o con gli amici, c’è sempre chi vuole andare al mare, chi in montagna e chi visitare città storiche e culturali per riempire la galleria del proprio smartphone con foto e video. In questa regione c’è tutto quello che serve, in quanto le loro spiagge sono paradisiache, per non parlare delle acque cristalline, così come i loro percorsi di trekking tra sentieri di montagna e strade di campagna che vi faranno perdere nella vastità delle loro vallate.

Arrivando poi al lato storico, insomma in questa regione perfino i sassi potrebbero essere presenti dai tempi passati. Se volete fare un tour quest’anno, prima di raggiungere il Borgo dell’Orgia di cui vi parleremo a breve, sappiate che a soli 20 minuti circa di auto da questo luogo c’è Siena, una delle città più belle della Toscana, dove i suoi edifici medievali in mattoni, così come la Piazza del Campo a forma di ventaglio e la Torre del Mangia, ricoperta da bianca merlatura, la rende unica nel suo genere. Potrete ammirare un panorama mozzafiato, per non parlare dei loro piatti tipici che sono tutto un programma.

Ecco dov’è il Borgo dell’Orgia

Una volta visitata Siena, a soli 20 minuti circa di auto, potrete trovare il Borgo di Orgia, dove di tabù c’è solo il nome, in quanto si respira cultura e meraviglia a ogni angolo. Orgia è precisamente una frazione del comune di Sovicille, nella provincia di Siena, nella bellissima Toscana. Il castello fu costruito nel 1073 in una posizione strategica che da Siena scendeva verso la Maremma grossettana, venendo poi devastato nel 1332, durante la guerra che fu combattuta tra Siena e Massa Marittima.

Oltre ai resti del castello, a Orgia è possibile vedere anche la Chiesa di San Bartolomeo e il Castello di Capraia, a sud del paese. Inoltre, all’ingresso del paese è situato il Museo etnografico del bosco della mezzadria.