Basta con Sanremo, le CITTÀ DEI FIORI sono solo in Toscana | Qui tutti fanno duetti, corali e zero autotune

Lo sapete che la città dei fiori non si trova soltanto a Sanremo, ma potrete godervela in tutto il suo splendore anche in Toscana?

Quando parliamo di Sanremo, la prima cosa a cui pensiamo è sicuramente il Festival della Canzone Italiana, dove ogni anno, puntualmente, milioni di italiani si ritrovano incollati davanti al televisore, per cantare insieme ai loro beniamini.

Ovviamente dell’omonima città del Festival di Sanremo, non si resta incantati soltanto per l’Ariston, ma anche per le bellezze suggestive che ne contornano la cornice, dove quei fiori, quei giardini, quegli eleganti edifici e quelle spiagge da togliere il fiato, vi faranno venire voglia di non tornare più a casa.

Sono molti coloro che prima dell’inizio della kermesse canora, scaricano vari itinerari per ammirare la bellezza della città ligure in uno o più giorni, senza perdersi le attrazioni principali, per non parlare dei luoghi ideali dove consumare il pasto.

Eppure, non tutti ne sono a conoscenza, ma la città dei fiori non c’è soltanto a Sanremo, ma anche in Toscana. Anche qui la melodia regna sovrana e farete fatica a non tornarci una seconda volta.

Cosa vedere a Sanremo in un giorno

Mancano parecchi mesi prima che il Festival di Sanremo inizi nuovamente e da come avevamo letto su FanPage qualche settimana fa, fino al 2028, continuerà a essere trasmesso da mamma Rai, visto che l’emittente pubblica è stata l’unica a candidarsi al bando. Tanto clamore, molti lo volevano, ma alla fine la kermesse canora resta dov’è sempre stata, almeno per ora. Anche perché come aveva dichiarato fin da subito Pier Silvio Berlusconi: “È un pezzo di quell’azienda, spero resti lì”.

Quindi, se quest’anno voleste presenziare anche voi a questo evento, sappiate che in un giorno, potreste vedere diverse attrattive, come per esempio: la Cattedrale di San Siro, il Santuario della Madonna della Costa, il Museo Civio di Sanremo, la Villa Nobel e ovviamente il Casinò di Sanremo e in serata il Teatro Ariston. Ovviamente ci sarebbero ancora molti altri punti turistici da visitare, così come i ristoranti più famosi dove andare a mangiare e ovviamente osservare i fiori meravigliosi che vengono coltivati in questa eccellente cittadina.

La città dei fiori in Toscana

La melodia però non la potete ascoltare solo a Sanremo, in quanto, la città dei fiori che regala gioia e bellezza è anche in Toscana. Qui resterete colpiti dalla musica che il vento e il fruscio della vegetazione suoneranno per voi, lasciandovi inebriati dal belvedere. In Toscana come riportano da corrieretoscano.it, le varie fioriture sono un evento imperdibile, dove le vie si trasformano in un’esplosione di profumo e colore.

Sicuramente tra i più importanti eventi non potrete perdervi la Fiera dei fiori di Santa Zita a Lucca, con il suo meraviglioso giardino a cielo aperto, così come il Giardino degli iris a Firenze, il Cammino dei Fiori in Val d’Orcia, il Giardino Garzoni e casa delle farfalle a Collodi e il Wander and Pick, dove potrete raccogliere molteplici tulipani a Livorno. Ovviamente questi sono solo alcuni degli eventi a cui potrete prendere parte se amate i fiori e la tranquillità che soltanto la natura può infondere.