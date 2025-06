A pochi metri da Firenze hanno scoperto la PICCOLA PUGLIA | Questo weekend sarà come sentirsi a Cisternino col panzerotto

Ecco dove si trova la Piccola Puglia: non è al sud del nostro Bel Paese ma ci sono ancora più leccornie da gustare.

La Puglia, da sempre, attrae milioni di turisti e affascina visitatori e local con le sue spiagge di sabbia fine, il sole, il vento e il mare azzurro. Oltre alle acque cristalline e al divertimento delle località balneari note in tutto il mondo, è un’area che piace tanto anche per la cultura, l’arte e la tradizione enogastronomica. Purtroppo però non tutti hanno la possibilità di godere delle sue bellezze.

Ora però c’è una Piccola Puglia anche nella regione della Tuscia. La Piccola Puglia si trova a due passi dalla bellissima città di Firenze. La regione del sud Italia non è stata spostata ma è in viaggio. Scopri come fare a immergerti nell’atmosfera tipica pugliese pur restando in Toscana.

Dove andare per vivere un’esperienza autentica di sapore e tradizione

Come si legge tra le ultime notizie diffuse sul sito web www.firenzetoday.it, ben presto ci sarà un evento itinerante dedicato alla Puglia, che farà tappa in diverse città d’Italia. Si tratta di un appuntamento con l’essenza della regione a cui si può accedere in forma completamente gratuita. Qui è possibile gustare e anche acquistare tutti i prodotti tipici dell’Apulia e partecipare anche a un originale e divertente laboratorio di pizzica, organizzato dal gruppo Chora. Tra Ulivi, luminarie pugliesi, street food e musica è impossibile non divertirsi.

Si tratta di La Puglia ti Piglia, 100% Puglia, un concept di Tipico Eventi, che porterà in scena per la prima volta un viaggio completamente ispirato alla Puglia, per permettere a tutti di assaporare un po’ dell’identità pugliese, anche a chi non c’è mai stato, a chi non ha avuto il piacere di visitare la regione e a chi sogna di andarci. La manifestazione si svolgerà a Scandicci e più precisamente a Piazzale della Resistenza. L’appuntamento è previsto per i giorni 13, 14 e 15 giugno 2025. Venerdì si terrà dalle ore 18.00 fino a mezzanotte, sabato dalle ore 11.00 fino a mezzanotte e domenica dalle ore 11.00 fino alle ore 22.30.