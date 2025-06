Ci hanno sempre mentito la CITTÀ DEL PALIO in Toscana NON è solo Siena | Questa è pazzesca dal 1956

Altro che Siena: ecco la città del Palio più bella in assoluto. Non crederai ai tuoi occhi quando la ammirerai per la prima volta!

Non limitarti al solito giro turistico: se ami la Toscana c’è molto di più da vedere.

La splendida Tuscia nasconde una città del Palio che non ha nulla a invidiare alla sua “gemella” famosa.

Qui si tiene uno spettacolo unico nel suo genere, apprezzato da grandi e piccini.

Ecco dove andare per fare un tuffo nella tradizione e nella storia autentica della regione più amata di tutto il centro Italia.

Città del Palio, il luogo che non ti aspetti e che ti fa rivivere la storia dell’antica Toscana

La Toscana è nota per le sue località ricche di arte, storia e bellezza. Una di queste è di certo Siena, città che ospita il palio più famoso di tutta Italia. Qui ogni anno si tiene la competizione tra le diverse contrade, che richiamano proprio le diverse famiglie locali e il territorio su cui ciascuna aveva il dominio nell’epoca feudale. Si respira un’atmosfera magica, d’altri tempi e la rievocazione riporta in vita antiche tradizioni, offrendo uno spettacolo unico tra folclore e cultura.

Quest’anno la celebre manifestazione si svolgerà mercoledì 7 luglio e cavalli e cavalieri sono già pronti per la loro giostra equestre. Non tutti sanno però che Siena non è l’unica città della Tuscia in cui si tiene un palio di grande interesse storico. La città del Palio è anche un’altra. Scopri di quale località si tratta e qual è la manifestazione da non perdere per chi visita la Toscana.

La manifestazione che coniuga divertimento, folklore e tradizione

Nel posto magico di cui parliamo 8 diversi fantini, ciascuno in groppa al proprio animale, sfidano i loro concorrenti, offrendo a visitatori e local uno spettacolo unico, che si tiene a Querceta, una frazione del Comune di Seravezza, in provincia di Lucca. Qui, nello stadio comunale del Buon Riposo, si svolge un palio che attira visitatori da ogni angolo d’Italia.

Cervia, Leon d’Oro, Lucertola, Madonnina, Ponte, Pozzo, Quercia e Ranocchio, questi i nomi ufficiali delle diverse contrade, competono, ogni anno, dalla metà degli anni ’50, nella prima domenica del mese di maggio. Si tratta di un appuntamento che mette al centro il folclore e che è diventato una tappa fissa per tutti gli amanti della Toscana e della sua antica storia.

Stiamo parlando del Palio dei Micci, che significa Asini in dialetto locale. Quest’anno dal 9 giugno fino al 17 luglio si terrà anche il 52° Torneo di Calcio delle Contrade. Il Palio coinvolge la popolazione in un calendario fitto di eventi, da Miss Palio ai giochi di bandiera, dai Festival musicali, alle staffette e al tiro alla fune.