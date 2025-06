Ritirato il farmaco più usato del momento | Contiene impurità che possono DANNEGGIARE la vista, Toscana in allarme

Toscana in allarme: è arrivato il comunicato ufficiale: uno dei farmaci più usati del momento è stato ritirato dal commercio, in quanto potrebbe danneggiare la vista.

Tutti quanti usiamo più o meno farmaci nel corso della nostra vita: che sia per patologie croniche o per cure temporanee per sintomatologia per esempio influenzale. Grazie alle famose pillole, bustine, sciroppi vari e così via, sono molteplici le vite che vengono salvate ogni giorno.

Ovviamente c’è differenza tra i farmaci comunemente conosciuti come “da banco”, che possono quindi essere acquistati senza ricetta medica e quelli per cui è richiesta espressamente una prescrizione medica.

Per entrambi comunque, non bisogna mai superare le dosi consigliate e non bisogna mai assumerli se non necessario, in quanto potrebbero portare a danni elevati per l’organismo.

A prescindere dai vari casi, è opportuno monitorare sempre i vari comunicati ufficiali. In quanto, come in questo caso per esempio, a essere ritirato dal commercio è stato un farmaco molto conosciuto che potrebbe danneggiare la vista. Ecco perché in Toscana sono in allarme.

L’importanza di acquistare i farmaci sotto consiglio del medico curante

Quando acquistate un farmaco è molto importante chiedere consiglio prima al medico curante o nel caso dei farmaci da banco, anche ai farmacisti, che sapranno indirizzarvi sul prodotto migliore, in base alla vostra situazione. Soprattutto è opportuno non seguire mai i vari trend che spopolano sui social. In quanto molto spesso, i consigli che vengono dati, non sono rilasciati da personale esperto.

È il caso del farmaco per il diabete che alcune persone hanno acquistato all’estero, per poter dimagrire, senza la prescrizione di un medico. Assumere farmaci di testa propria è sempre controproducente, in quanto non potete sapere quali possono essere gli effetti collaterali. Per questo motivo, aprendo questa parentesi, vi consigliamo di assumere medicinali solo se questi sono stati prescritti da un medico. Soprattutto acquistarli nelle varie farmacie ufficiali e non da e-commerce online non autorizzati, che potrebbero vendere farmaci contraffatti.

Il farmaco ritirato dal commercio

Abbiamo voluto aprire una breve parentesi sull’importanza di assumere farmaci ufficiali, perché soltanto questi vengono monitorizzati continuamente dall’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, la quale come in questo caso, rilascia dei comunicati nei confronti di medicinali non a norma. A essere stato ritirato dal commercio è uno tra i colliri maggiormente utilizzati, per quei problemi alla vista che potrebbe rilasciare.

A dare la comunicazione è stata socialfarma.it, nel cui articolo è possibile leggere come l’AIFA con provvedimento 29/05/2025: “ha disposto il ritiro da tutte le farmacie e parafarmacie del territorio del collirio AYRINAL 200 mg/100 g venduto in flacone da 5 ML 6 MG/ML AIC 040854162, della ditta Menarmi International Operations Luxembourg S.A, concessionario di vendita Malesci Istituto Farmacobiologico – S.p.A.”.

I lotti in questione sono stati i: “AYRINAL COLLIRIO 5 ML 6 MG/ML AIC 040854162 n. 332440A (scad. 30/09/2027), n. 332420B (scad. 30/09/2027), n. 323550B-2 (scad. 31/05/2027). La ditta A. Menarini ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Nucleo NAS di Firenze competente per territorio è invitato a verificare…”. In questo caso quindi, non soltanto la Toscana ha dovuto verificare i lotti in questione ma anche tutto il territorio nazionale. Questo ritiro, come possiamo leggere: “è stato disposto, a scopo cautelativo, a seguito di notifica da parte della ditta relativa a non conformità relativa a presenza nel medicinale di particelle visibili nella soluzione identificate come principio attivo precipitato…”.