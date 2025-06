BOLLINO ROSSO TOSCANA | 37 gradi, afa e blackout: ecco quando scatterà l’inferno, non succedeva da decenni

Bollino rosso in Toscana con quei 37 gradi che fanno scattare l’estate in anticipo, dato il caldo infernale.

Ormai ci siamo abituati, l’estate mite e graduale con quelle temperature sopportabili, sono soltanto un lontano ricordo, in quanto da giugno in poi (se non prima in alcuni anni), al telegiornale sentiamo parlare solamente di caldo africano.

I cittadini affrontano con parecchia ansia i mesi estivi, in quanto diciamocelo, al mare un po’ di refrigerio lo troviamo, ma in città è devastante vedere il termometro superare i 40 gradi, quando l’unica consolazione sono i minuti di doccia fredda che ci concediamo più volte durante la giornata.

Molti speravano che quest’anno potesse essere più clemente ma dalle previsioni che possiamo leggere in rete, sarà tutto purché un’estate fresca. Preparate i fazzoletti, i ventagli, l’acqua con magnesio e potassio, il ventilatore e il climatizzatore, in quanto Caronte sta per arrivare.

Ebbene, in Toscana si parla di bollino rosso, in quanto quei 37 gradi da afa e blackout, faranno scatenare l’inferno sulla terra. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come proteggersi dal caldo afoso

Al caldo afoso in estate in tutta Italia ormai, dobbiamo abituarci, per questo ci sono delle accortezze da seguire per evitare malori e colpi di calore. In primis, gli esperti lo ripetono ogni anno, gli anziani dovrebbero evitare di uscire nelle ore di massimo calore, quindi tra le 11 e le 17 circa, così come non dovete lasciare animali e bambini in auto, sotto il sole, neanche per pochi minuti. I finestrini aperti non servono a evitare il colpo di calore e peggio ancora, la morte, nei casi più gravi.

E ancora: bevete molta acqua, anche se non avete sete, mangiate frutta e verdura, non praticate sport sotto il sole cocente, utilizzare abiti freschi e di cotone, tenere le tapparelle e le finestre chiuse nelle ore più calde e fate attenzione al climatizzatore, in quanto gli sbalzi fanno male tanto quanto il colpo di calore.

Le previsioni meteo che spaventano

Ci siamo, come succede ogni anno, il caldo improvviso e devastante è arrivato e come riportano da inran.it, non soltanto in Toscana ma anche in tutta Italia, in questi giorni di giugno si registreranno picchi di 37 gradi in buona parte dell’Italia. Il bollino rosso è scattato e attenzione perché potremmo essere solo all’inizio da quanto si vocifera, in quanto l’inferno potrebbe avvolgerci da giugno ad agosto.

Badate bene però che i maggiori esperti di meteorologia, hanno dichiarato che è ancora troppo presto per rilasciare previsioni da qui ad agosto e ipotizzando, secondo quanto analizzato dal movimento delle correnti, che potrebbe essere che giugno e luglio saranno mesi molto caldi, mentre agosto le temperature saranno sempre alte, alternate in alcune regioni italiane, da rovesci improvvisi. Ovviamente prendete tutto con “le pinze” e monitorate il meteo di settimana in settimana per avere previsioni certe.