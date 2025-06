Se sei fidanzato NON andare in questo luogo a due passi da Firenze | Ci sono andati mano nella mano, oggi non si parlano più

Se siete fidanzati, non andate in questo luogo a pochi passi da Firenze, in quanto ci arrivate mano nella mano, ma ci uscirete da single.

Sono molteplici le leggende che ruotano attorno a particolari luoghi, per i quali molto spesso, determinate persone, finché si trovano in alcune condizioni, per scaramanzia non ci mettono piede.

Per farvi un esempio, a Torino vige il divieto assoluto per chi ancora non si è laureato di andare a vedere l’imponente Mole Antonelliana, in quanto si narra che chi ci sale mentre sta studiando, non si laurea.

Infatti una volta discussa la tesi e ottenuto il riconoscimento di dottore o dottoressa, allora si può andare a brindare lassù, con la corona di allora ancora in testa. Ma non soltanto a Torino vige questa credenza, in quanto a Firenze per esempio non si può salire sul Campanile di Giotto, prima di aver svolto un esame.

Tra tutte queste credenze, ce n’è un’altra che spaventa i fidanzati, in quanto per loro, è vietato andare in questo luogo a pochi passi da Firenze se non vogliono cambiare il loro status da “impegnato” a “single”.

Le leggende che ancora oggi generano scalpore

Sappiamo benissimo quanto le leggende alla fine siano sciocche superstizioni, ma nel dubbio pensano in molti, perché rischiare? Per questo motivo, a Torino, non troverete uno studente universitario che andrà a vedere la Mole prima della fine del loro percorso di studi. Sarà insensato penserete, eppure la superstizione regna ancora sovrana nella nostra mente. Prima di parlarvi di quella che distruggerebbe le coppie di innamorati, stile Temptation Island con i vari tentatori e tentatrici, vi riportiamo i miti più curiosi che ancora oggi sono molto sentiti, nelle varie città italiane.

Per esempio, leggendo le varie credenze popolari che possiamo trovare in rete, per esempio a Bologna gli studenti non possono attraversare la Piazza Maggiore in diagonale perché porterebbe sfortuna; così come a Roma vige ancora il mito che chi mente e poi mette la mano nella Bocca della Verità a Roma verrebbe morso, così come è considerato di cattivo auspicio camminare all’indietro nel cortile interno del Palazzo della Signoria a Firenze, perché farebbe “tornare indietro” anche la persona nei propri progetti di vita e così via.

Il luogo da non visitare quando si è fidanzati

Tra tutte queste leggende poi ce n’è ancora un’altra di cui vogliamo parlarvi oggi, in quanto getta scalpore tra i fidanzati. Infatti narra il mito che le coppie non devono assolutamente andare in questo luogo vicino Firenze se non vogliono doversi dire addio subito dopo.

La leggenda infatti racconta che i fidanzati non dovrebbero mai visitare il Santuario di San Luca a Bologna prima di sposarsi, in quanto la coppia sarebbe destinata a lasciarsi. Credenze a parte, a prescindere dal vostro status sociale, questa meraviglia è da visitare almeno una volta nella vita. Resterete infatti quasi ipnotizzati da quella pianta quasi circolare, da quel cupolone centrale, dalla maestosa navata, dagli altari decorati con dipinti del seicento e del settecento, così come dalla famosa tavola bizantina e altro ancora.