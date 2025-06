Al Sud della Toscana si erge la CITTÀ DEI MARCHESI | In pochi conoscono questa perla, intanto francesi e tedeschi sono sempre qui

Se hai in programma una gita nella splendida Toscana, allora non puoi proprio perderti la bellissima città dei marchesi.

Non è possibile non sognare ad occhi aperti se si passeggia tra antiche fortezze, castelli e palazzi risalenti al 1.200: questa cittadina è un crogiolo di bellezze.

Tutto qui ha un valore storico: questo borgo medioevale è diventato famoso nei tempi delle estrazioni minerarie e ha conservato intatto tutto il suo fascino.

Scopri dove si trova e perché tutti coloro che fanno visita a questo luogo incantevole ne restano estasiati.

C’è stato un tempo in cui qui hanno vissuto le famiglie nobili più importanti del quindicesimo secolo e del sedicesimo secolo, e ora chi ha la fortuna di camminare nel centro della città dei Marchesi rivive le emozioni di un tempo.

Città dei marchesi, il luogo ideale per chi ama la storia e l’arte del nostro Bel Paese

La Città dei marchesi è un posto unico, in cui si può fare un tuffo nel passato ripercorrendo le tappe salienti della storia d’Italia, dal periodo etrusco fino a oggi, passando per il medioevo e non solo. Le sue origini infatti risalgono al ‘300, quando l’agglomerato urbano ha cominciato a svilupparsi e man mano anche a essere popolare per via della presenza delle preziose miniere di rame e argento.

Se ti piace immergerti nella storia e se hai in programma un’escursione nella splendida area del centro Italia allora non puoi non dirigerti verso la meravigliosa regione della Tuscia e non puoi perderti di certo uno spettacolo così speciale. Scopri dove si trova la Città dei marchesi e che cosa deve il suo nome.

Il borgo di origine etrusca che riporta ogni visitatore indietro nel tempo

Come abbiamo anticipato, risalgono al periodo etrusco le origini di questa cittadina ma la Città dei marchesi deve la sua notorietà agli eventi del periodo che va dal 1.200 fino alla metà del 1.600. La città è stata sotto il controllo dei vescovi di Volterra e successivamente della Repubblica di Siena. In questo Comune toscano, infatti è possibile ammirare il castello Fosini, costruito nel X secolo e il bellissimo Palazzo dei Marchesi, famoso per la presenza delle Fonti di Sopra.

Le fonti, costruite nel 1233, erano alimentate dalle acque del Poggio di Montieri. L’aspetto che rende la Città dei marchesi ancor più interessante è proprio la posizione del Comune e il colle su cui è arroccato il paesino. Si tratta di Montieri, che si trova nel cuore della Tuscia e più di preciso nella provincia di Grosseto. Il nome del posto viene dal latino “Mons aeris”, ovvero “monte del rame”. Montieri infatti, sovrasta tutta la verdeggiante Val di Cecina e offre uno spettacolo per chi apprezza la natura e la storia.