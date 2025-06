Ancora oggi la chiamano la PICCOLA MALTA della Toscana | Ci vai e ti accorgi che sono due gocce d’acqua

Piccola Malta in Italia-Fonte-Wikicommons-LaGazzettadelSerchio.it

Scopri la Piccola Malta e resterai affascinato dalla sua storia, dal paesaggio e dalla sua atmosfera magica.

Non dovrai arrivare lontano per godere della bellezza della Piccola Malta, non si trova a Sud della Sicilia.

Non è un’isola che si erge al largo delle coste africane ma è un posto da non perdere: ecco perché dovresti organizzare al più presto una visita a questa località tutta italiana.

le origini di questo comune risalgono al lontano risalgono al XIII secolo: è un antico borgo affacciato sul mare.

Scopri dove si trova e che cosa vedere in una visita alla Piccola Malta, non te ne pentirai.

Piccola Malta, la località in cui fare un tuffo indietro nel passato

Chi conosce Malta e la sua storia sa che è legata a quella del conquistatore francese Napoleone Bonaparte. C’è anche un altro posto però che ricorda le sue gesta e la sua vita, si tratta di un’isola italiana, ovvero quella in cui fu mandato in esilio. Stiamo parlando dell‘Isola d’Elba.

Questa caratteristica assieme ad altre “chicche”, al paesaggio e alle peculiarità del luogo rendono Malta e la Piccola Malta come due gemelle. Si tratta di un posto magico, unico nel suo genere, che vale la pena vedere almeno una volta nella vita. Questo Comune ha un fascino medioevale e qui si possono visitare monumenti di grande interesse storico, come la Chiesa di Santa Caterina, costruita nel XVII secolo. Scopri dove si trova il borgo in cui ti sentirai a Malta anche senza esserti mosso dall’Italia.

Dove andare per assaporare la storia e godere di panorami mozzafiato sul mare

Il borgo di cui parliamo, come abbiamo anticipato, si trova lungo lo stivale e più di preciso nel centro Italia, in Toscana, pochi passi da Livorno, anche se forse dovremmo dire “bracciate”. Fa parte infatti, della famosa Isola d’Elba e il suo nome è Marciana. Qui non sventola la bandiera bianca e rosso, con la Croce di Re Giorgio, come a Malta ma si sente nell’aria il profumo della storia e si gode di panorami mozzafiato.

Una delle attrazioni principali di Marciana è una torre antica, la Torre degli Appiani, costruita nel lontano XII secolo, che oggi rappresenta un importante monumento storico ma che in passato veniva sfruttata come costruzione difensiva della città. Essendo al centro dell’Isola d’Elba infatti, Marciana doveva proteggersi dagli attacchi dei pirati, che arrivavano via mare. Da qui si gode di una vista panoramica suggestiva e si possono scattare foto ricordo stupende, grazie al particolare paesaggio al quale il mare blu fa da sfondo.