Famosa come la città di DON CHISCIOTTE, si trova in provincia di PISA | Mulini a vento a tutta forza con giganti annessi

La città di Don Chisciotte sembra uscita direttamente da un libro illustrato di romanzi cavallereschi: ci sono perfino i mulini a vento.

Il luogo di cui parliamo è così interessante da essere diventato uno dei più apprezzati borghi divenuti bandiera arancione.

Se ami i paesaggi da fiaba ti diamo una notizia che non potrà che farti piacere: esiste un paesino chiamato la città di Don Chisciotte.

Non c’è bisogno di arrivare fino in Spagna: si trova proprio qui in Italia.

Chi desidera davvero immergerti in uno scenario onirico dovrebbe visitare la città di Don Chisciotte.

Il borgo di cui parliamo è stato anche eletto ufficialmente Borgo dei Borghi nel 2024, vincendo il contest del programma tv di mamma Rai Kilimangiaro.

La città di Don Chisciotte, il posto dove poter trovare Giganti e Mulini a vento

Miguel de Cervantes ha ambientato il suo celebre romanzo picaresco nelle regioni della Spagna centrale ma anche qui in Italia esiste una città che può essere definita a pieno titolo “Città di Don Chisciotte”, non vi sono cavalieri e furfanti ma ci sono personaggi altrettanto unici. Qui infatti vi è una valle popolate di Presenze.

Nella Città di Don Chisciotte, tra mulini e giganti dalle forme umane, sembra davvero di essere sul set di un film fantasy, magari uno di quelli ispirati proprio alla letteratura cavalleresca. Una dimensione onirica e suggestiva fa di questo luogo speciale una meta da non perdere per vivere emozioni diverse da solito e allietare occhi e spirito grazie a un’esperienza tutta italiana, impossibile da dimenticare.

Il suggestivo Comune italiano dal Paesaggio onirico

Il posto di cui parliamo è noto per il gusto di ottimo prodotto della terra, ovvero le sue tipiche castagne ma, soprattutto, per la presenza di veri e propri mulini a vento, costruiti alla fine del seicento, che ancora oggi conservano intatto tutto il loro fascino originale. Si tratta di Peccioli, diventato famoso soprattutto dopo il riconoscimento di borgo dei Borghi 2024 e dopo aver ottenuto il titolo di Comune Bandiera Arancione del Touring Club.

Il paesino in questione si trova nel cuore della Toscana e più di preciso in provincia di Pisa. A rendere ancor più suggestiva una visita del posto sono le cosiddette Presenze, chiamate da tutto i Giganti di Peccioli. Si tratta di particolari sculture dalla fattezze umane costruite nel 2011 per opera di Gianluca Salvadori di Naturaliter srl. Altra attrazione del luogo, come si legge sul sito web www.visituscany.it, è il campanile dell’architetto Bellincioni, risalente all’XI secolo, che è diventato la traccia distintiva dello skyline della Città di Don Chisciotte, simbolo di Peccioli.