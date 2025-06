Vai in Toscana per scoprire la CITTÀ DEI COLTELLI | Nessuno mangia con la forchetta, pure al sushi mettono da parte le bacchette

Ecco dove si trova la città dei coltelli in Toscana, dove tutte le posate si inginocchiano alla sua magnificenza.

Sono molti i luoghi d’Italia che raccontano una storia, o che hanno uno o più punti di forza per esempio a livello culinario, come Napoli con la pizza, Firenze con la fiorentina e così via.

Per questo motivo, fareste sempre meglio ad alternare le vostre vacanze estive, tra mete in patria e quelle all’estero, in modo da avere sempre la possibilità di scoprire un po’ di uno e un po’ dell’altro.

Se quest’anno volete per esempio visitare la Toscana, qui lo sapete, troverete tutto quello che vi serve per vivere una vacanza a 360°: mare, montagna, borghi medievali, passeggiate in campagna, cibo prelibato, la compagnia di persone allegre e così via.

Tra una scoperta e l’altra, non potrete assolutamente non andare a visitare quella che è stata definita come la città dei coltelli, dove le posate, bacchette del sushi incluse, lo sanno chi è il re. Siete curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando?

La storia della città dei coltelli

Il paese di riferimento è situato in collina a ben 30km da Firenze, ed è stato eletto come uno tra i borghi più belli e suggestivi d’Italia. Per il patrimonio artistico e storico che racchiude al suo interno. Questo luogo nacque precisamente nel 1306, come avamposto militare della Repubblica Fiorentina. Per via della sua posizione strategica che permetteva il controllo della viabilità da Firenze al nord.

Il punto chiave di questo borgo è sicuramente il Palazzo dei Vicari. Trasformato poi in Palazzo signorile nel 1415, il quale ha mantenuto numerosi stemmi appartenuti ai Vicari. Per non parlare dell’orologio nella torre campanaria di Brunelleschi e dell’affresco del Ghirlandaio del 1501. Inoltre questo borgo, non è famoso soltanto per le sue opere suggestive, ma anche per la produzione di tartufi e funghi, eccellenza di numerose ricette toscane, arrivando poi al motivo per cui è stata definita come città dei coltelli.

Perché viene chiamata città dei coltelli

Se quest’anno sarete in Toscana per le vacanze estive, non potrete non visitare la città dei coltelli. Forchette, cucchiai e bacchette, fanno sempre la riverenza a tavola. Ebbene, battute a parte, ci troviamo precisamente a Scarperia, il borgo vicino Firenze. Famoso per la produzione dei coltelli, tant’è che il Museo dei Ferri Taglienti, nato nel 1999, meta imperdibile per i turisti. Mostra proprio l’attività plurisecolare dei vari coltellinai scarperiesi.

Questa attività è nota dal XV secolo e a oggi questo luogo è uno dei centri di produzione di coltelli più famosi e importanti d’Europa. Ogni anno, proprio in estate, per richiamare i turisti, vengono indette numerose iniziative legate proprio alla tradizione artigianale di Scarperia. Per esempio la Mostra dei Ferri Taglienti, così come il Palio del Diotto e l’Infiorata.