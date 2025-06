Frigorifero, cambia questa impostazione e ABBASSI i consumi | Ti hanno sempre fregato con questo trucco

Con questo accorgimento abbassi i consumi in bolletta per quanto riguarda il frigorifero.

Siamo diventati “elettricità dipendenti”, in quanto, oggi giorno è difficile privarsi di quegli agi che il Progresso ci ha regalato. Non vi rendete conto di quanto ogni dispositivo funziona grazie alla spina di casa, finché non arriva un blackout.

In estate non è inusuale, visto che ad aggiungersi al carico elettrico di ogni città arrivano anche ventilatori e condizionatori. Ogni cosa funziona grazie alla corrente se ci pensate: computer smartphone (se scarico non ci potete fare nulla), frigorifero, televisione, phone per i capelli, lavatrice e così via.

Ovviamente tutto questo ha un costo, che per quanto ormai la maggior parte dei dispositivi sono di classe energetica alta, quindi a basso consumo, ma comunque tutto incide in maniera significativa in bolletta.

Pensate al frigorifero appunto, rimane acceso ogni giorno, ininterrottamente, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Se volete abbassare i consumi dovrete utilizzare questa impostazione, da molti sconosciuta.

Piccoli accorgimenti per non sovraccaricare il frigorifero

Il frigorifero, come dicevamo, è uno degli elettrodomestici più utilizzati di sempre, motivo per cui non solo bisogna tenerlo con cura, ma bisogna anche sapere come usarlo per renderlo sempre efficiente. Quando un elettrodomestico non funziona al 100%, si sforzerà il doppio per poter raggiungere comunque il risultato, consumando di più e di conseguenza facendovi spendere di più.

Per questo è molto importante in primis, che pratichiate una corretta manutenzione, secondo, non lasciate lo sportello aperto e terzo, cercate di caricare gli alimenti in modo che non sporgano dal frigorifero, non facendo quindi aderire bene la guarnizione della porta. Inoltre, è molto importante riporre gli alimenti nella maniera corretta, come per esempio nei ripiani alti i cibi già cotti e quelli da consumare nel breve tempo, in quello centrale le uova, i latticini, i salumi, ecc. e infine, non mettete mai cibi caldi nel frigo, in quanto farà abbassare la temperatura di tutto il dispositivo in un colpo solo.

L’impostazione da usare in frigorifero

Ecco come fare ad abbassare i costi della bolletta in merito al consumo del frigorifero, con questo semplice passaggio. È un’impostazione poco conosciuta, ma in realtà molto efficace da effettuare almeno ogni due mesi, come consigliano da financecue.it. Nel retro del frigorifero, di solito collocato nella parte bassa, vicino alla parete interna, c’è un piccolo foro, chiamato foro di scolo della condensa.

Quando questo buchino si ostruisce per tutta una serie di fattori, umidità in primis, non permetterà al frigorifero di lavorare in maniera corretta, costringendolo quindi a lavorare il doppio. Ogni due mesi quindi dovrete ostruire questo foro con uno stuzzicadenti oppure con l’apposito scovolino che molti frigoriferi presentano già al loro interno, liberandolo da residui e sporcizia. In pochi minuti, il vostro frigo tornerà a lavorare come quando l’avete comprato, notando un calo dei consumi visibile fin dalla successiva bolletta.