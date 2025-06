4,90€, un clic e salti TUTTI i caselli autostradali | Anche le multe ZTL saranno un vecchio ricordo: questo il trucco legale

Ti costa 4,90 euro ma ti fa saltare tutti i caselli autostradali. È un metodo del tutto legale che puoi pure applicare sul parcheggio.

Viaggiare in autostrada è senza dubbio uno dei modi più comodi e rapidi per potersi spostare da un luogo all’altro.

Impedisce di passare in mezzo alle città, evitando così il traffico cittadino e riducendo i tempi di percorrenza. Permette poi a chi guida di vivere il viaggio in maniera rilassata e spedita, senza che si preoccupi dei semafori, degli incroci e dei passaggi pedonali, che invece sono presenti nelle strade urbane.

Ha però un prezzo, ovvero il pagamento del pedaggio autostradale, del cosiddetto casello. Una spesa che, soprattutto per chi viaggia spesso, può incidere di molto sul proprio portafoglio, ma che grazie a questo metodo può essere evitata.

Esiste un “trucchetto” che consente di saltare il casello, che impedisce quindi di fermarvisi. Un modo del tutto legale, che costa solamente 4,90 euro.

Il metodo che svolta il viaggio in autostrada

Questo metodo può essere una vera manna per chi viaggia in autostrada, perchè risolve il problema del pagamento del pedaggio, permettendo così di dire addio anche alle code al casello.

Costa 4,90 euro al mese e basta pochissimo per applicarlo. Occorre semplicemente un sistema di riconoscimento associato alla carta d’identità e il gioco è fatto. Il casello diventa solamente un punto di passaggio, da attraversare senza sbarre e interruzioni, in modalità “free flow”.

Una soluzione smart per chi è sempre in viaggio

Come il sito “Mobilitasostenibile.it” spiega, questo metodo non si applica solamente per il pagamento del casello, ma anche per parcheggiare nelle strisce blu, per imbarcarsi allo Stretto di Messina e ricaricare l’auto elettrica.

Praticamente con il Telepass Plus si può fare di tutto, addirittura pagare il bollo dell’automobile. È una soluzione smart, che con un’app e un abbonamento, addebita in automatico i pagamenti che normalmente si fanno per usufruire di questi servizi, come appunto l’autostrada. Nel caso del casello, lo sportello diventa infatti un punto di passaggio, in quanto il pedaggio viene calcolato e infine addebitato automaticamente.