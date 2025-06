Posto fisso SENZA LAUREA | 3.800 assunzioni nel Ministero, questo il bando da leggere: Toscana in prima linea

Se volete il posto fisso senza il bisogno di avere la laurea, sappiate che sono previste 3800 assunzioni dal Ministero con quel concorso pubblico che sta facendo esultare i toscani.

Le vacanze stanno per arrivare e se molti esultano, godendosi quei giorni retribuiti, per poi riprendere a lavorare al termine delle stesse, per altri è uno dei periodi più complicati di sempre, un po’ come succede a Natale.

Infatti, chi è senza lavoro, ha una visione della vita sicuramente diversa da chi può contare su uno stipendio fisso tutti i mesi. Per questo motivo chi è disoccupato, si propone spesso nel periodo estivo proprio per lavorare quando i dipendenti fissi vanno in ferie, come personale di sostituzione.

Fortunatamente, per cercare di risolvere questo problema, arrivano in vostro soccorso i vari concorsi che spesso vengono aperti nella vostra città o regione, che danno la possibilità a diversi cittadini di entrare nella Pubblica Amministrazione.

Se siete quindi alla ricerca di un posto fisso, sappiate che con il nuovo concorso indetto dal Ministero, saranno previste 3800 assunzioni, senza laurea. Ecco cosa riporta il bando che sta facendo esultare i toscani.

Le materie da studiare per prepararsi al concorso

Questo maxi concorso è stato indetto per rafforzare l’organico e il fabbisogno strutturale. Causato dai prossimi pensionamenti previsti per i prossimi anni e anche per rendere i sistemi più rapidi ed efficienti. Questa è una grande possibilità per tutti coloro che hanno sempre sognato di lavorare nel settore pubblico che però non posseggono una laurea. In vista dell’apertura del bando ufficiale, è consigliabile iniziare a studiare le materie già presenti nel precedente concorso, in modo da portarsi avanti.

Le discipline principali potrebbero quindi essere elementi di diritto amministrativo, di diritto processuale civile, di diritto processuale penale, nonché le varie normative sull’anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione, i servizi di cancelleria, l’ordinamento giudiziario, la lingua inglese e una buona conoscenza dell’informatica.

Il concorso senza laurea tanto atteso

Se siete in cerca di lavoro dunque, fareste meglio a prepararvi per il maxi concorso indetto dal Ministero. Per il quale saranno attivate 3800 assunzioni senza il bisogno della laurea. Infatti come riportano da brocardi.it, lo scorso 19 maggio è stato annunciato che il Ministero della Giustizia avrebbe aperto un concorso per il reclutamento di 2800 Cancellieri Esperti. Con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Questo concorso si inserisce in realtà in un piano di assunzione ben più grande. Prevede l’ingaggio di oltre 3800 figure, tra cui mille ancora in attesa di essere autorizzate. Come dicevamo, questa mossa si concentra sul rinnovamento del personale nella giustizia per i profili assistenziali verso gli uffici giudiziari, amministrativi e dipartimentali, per il triennio 2025-2027. In attesa dell’apertura ufficiale del bando, fareste meglio a iniziare a prepararvi. In quanto il numero di iscritti potrebbe essere parecchio elevato.