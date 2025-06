Niente da fare per Roma, la vera CAPITALE è in Toscana ma NON è Firenze | Ora non ci sono più dubbi, i fatti parlano chiaro

La città eterna è stata surclassata per sempre dopo millenni di storia: ora la vera capitale d’Italia è un’altra.

Dimentica l’espressione latina “Roma caput mundi” gli antichi fasti dell’impero romano sono solo lontani ricordi sbiaditi.

Roma è da sempre la capitale del mondo intero, secondo il punto di vista occidentale perché qui è nato il sacro romani impero, il più grande mai esistito. Viene definita non a caso, città eterna e custodisce un patrimonio culturale, storico, architettonico e artistico inestimabile. Roma resterà sempre una città diversa da ogni altra, simbolo di potenza e anche punto di riferimento per tutta la comunità cristiana.

Nel corso del tempo tante città italiane sono state nominate capitale, per vicissitudini, guerre ed eventi storici che hanno portato a mettere, momentaneamente, in discussione il ruolo di Roma. Il primato è andato a un altro Comune italiano. Scopriamo qual è la cittadina che è stata eletta capitale.

La vera capitale è una cittadina toscana

Il titolo di cui parliamo non è di natura politica, né geografica ma culturale. Una delle città d’Italia infatti, è stata premiata per il suo patrimonio artistico e architettonico e per il grande impegno dell’amministrazione nel promuovere progetti culturali e offrire occasioni alla cittadinanza di poter riscoprire le tradizioni per salvaguardarne l’identità ma sempre con un occhio rivolto anche al futuro. Il riconoscimento è Capitale della Cultura e il tema che è valso al Comune italiano di cui parliamo tale nomina è La navigazione tra tradizione e innovazione.

Come si legge tra le notizie pubblicate sul sito www.pisatoday.it, come Capitale della cultura 2017 è stata scelta Pistoia. Dunque è proprio questa la cittadina di cui parliamo e che ha battuto Aquileia, Como, Ercolano, Parma, Spoleto, Taranto e Terni, arrivate fino alla finale. Pistoia ha ottenuto un grande riconoscimento annunciato ufficialmente dall’allora Ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Oltre a questo speciale titolo, Pistoia è una città che, da sempre, affascina gli amanti della storia, grazie ai suoi numerosi monumenti risalenti al periodo medioevale, alle sue chiese romaniche e sue al suggestivo centro storico.