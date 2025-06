Non solo Napoli, anche in Toscana c’è una PICCOLA BAGNOLI | Luogo incantevole e i turisti confermano

Napoli ha la sua bellissima Bagnoli ma non è l’unica, anzi. La Toscana se ne vanta da sempre e questo è il posto indicato.

C’era una volta Bagnoli, quartiere partenopeo nato operaio e cresciuto tra ciminiere, acciaierie e sogni industriali. Un luogo che, visto da lontano, sembra un puzzle irrisolto. Il mare c’è, il Vesuvio pure, ma il panorama è sporcato da strutture dismesse e promesse politiche più arrugginite del metallo Ilva.

Eppure, c’è qualcosa di magnetico in Bagnoli. Sarà l’anima resiliente, sarà la vista mozzafiato sul golfo, o sarà quel continuo tentativo di rinascere, come la fenice solo con qualche passaggio burocratico in più.

Negli anni, Bagnoli ha visto tutto. La gloria dell’industria, il suo crollo fragoroso, le bonifiche annunciate e mai finite, i progetti faraonici lasciati in bozza su qualche PowerPoint ministeriale. Ma mentre i grandi giocano a Risiko urbanistico, il quartiere resta lì, aggrappato alla sua identità.

Il Pontile di Bagnoli: una vera chicca nel cuore di Napoli

A ricordare che Bagnoli non è solo cemento e amianto, ma anche mare, tramonti infuocati, la spiaggia libera dove i ragazzini fanno il bagno a ottobre e il profumo delle cucine che sa di domeniche napoletane.

Il pontile, oggi passeggiabile, è una passerella sul sogno. Un pezzo di città che si affaccia sull’orizzonte, mentre alle spalle si sente ancora l’eco di ciò che fu. E intanto, tra festival musicali improvvisati e progetti culturali che spuntano come fiori tra le crepe del marciapiede, Bagnoli prova a riscrivere la sua storia. Con lentezza, certo. Ma con ostinata bellezza.

Piccola Bagnoli in Toscana

E ora, lasciamo il Golfo di Napoli per salire su, tra le dolci colline della Toscana, dove troviamo Arcidosso, pittoresco borgo del Monte Amiata. Tra le sue frazioni c’è anche Bagnoli, un piccolo gioiello incastonato nel verde, dove la vita scorre al ritmo delle stagioni e dei campanacci delle pecore.

Qui, “Bagnoli” non ha fabbriche né acciaierie, ma castagni, fontane fresche, e un’atmosfera da fiaba contadina. Un borgo che profuma di legna e quiete, perfetto per chi cerca il silenzio dopo il rumore. Due Bagnoli, due anime diverse: una che lotta per rinascere, l’altra che custodisce la semplicità. Entrambe, a modo loro, profondamente italiane.