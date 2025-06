Nella parte più interna della Toscana nasce il BORGO DELLE FATE | Qui i desideri si avverano davvero, sono 3 a persona

Se hai uno spirito fanciullesco e credi nella magia non perderti il borgo delle Fate: è un posto speciale.

Nessuno dei visitatori che arrivano fin qui riesce a credere ai propri occhi. I desideri diventano realtà.

Ecco il luogo più magico di tutto lo stivale: vacci con le persone del tuo cuore per vivere un’esperienza da non dimenticare!

Pera raggiungere il borgo delle Fate non dovrai andare fino in Oriente. Non è ad Agrabah. Si trova a pochi passi da Firenze ma qui puoi esprimere tre desideri proprio come con il genio di Aladin.

Nel cuore della regione Toscana c’è un paesino unico e suggestivo, raggiungilo e lasciati andare al piacere della scoperta.

Borgo delle Fate, il luogo magico nel cuore della nostra penisola

Il Bel Paese è pieno di posti bellissimi, molti dei quali definiti, a ragione, da “fiaba”. Alcuni hanno una storia molto particolare e sono avvolti nel mistero, altri custodiscono antichi segreti e altri invece sono legate a leggende che affondano le loro radici nel passato.

Uno di questi posti è il borgo delle Fate, che sorge al centro della regione Toscana ed è conosciuto per i prodotti tipici, noti in tutto il globo. Olio extravergine di oliva pregiato e ottimi vini toscani ne fanno un fiore all’occhiello dell’industria nazionale e un posto molto apprezzato anche per l’antica tradizione agricola. Ma non solo: il borgo delle Fate racchiude un potere “magico”. Scopri di che cosa si tratta e dove si trova per vivere un’esperienza unica.

Dove si trova il posto speciale in cui i desideri si avverano

Il borgo delle fate si trova nel cuore della Tuscia e più di preciso nella splendida regione del Chianti, rinomata per la produzione di vini DOCG. La cittadina di cui parliamo ha un grande patrimonio artistico e culturale, qui infatti, come si legge su www.visittuscany.com, è possibile visitare il Santuario di Romituzzo, risalente al XIV secolo, l’Archeodromo, una riproduzione di un villaggio originale del X secolo.

Il segno distintivo, che rende riconoscibile questo Comune toscano, sono le sue antiche mura risalenti al 500. Si tratta dei resti della parte esterna della Fortezza Medicea, costruita per volere di Lorenzo il Magnifico, che fa parte del meraviglioso Parco Archeologico e Tecnologico. Il borgo delle fate è la particolare città di Poggibonsi, che anticamente si chiamava Poggibonizio, di quella cittadina oggi resta ancora intatta la cosiddetta Fonte delle Fate, una fontana pubblica del XIII secolo, poi sotterrata nel ‘400 per permettere la costruzione di Poggio Imperiale.