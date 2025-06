Nella splendida Arezzo sorge il BORGO CONCHIGLIA | Senza mare ma tanta meraviglia, pare di essere su un altro Pianeta

La Toscana stupisce ed ha una conchiglia senza mare che attira migliaia di turisti ogni giorno, molti la ignoravano: eccola.

In Italia non ci si annoia mai, nemmeno dall’alto. Basta alzarsi di qualche centinaio di metri, anche solo con Google Maps, niente elicotteri, per scoprire che alcuni borghi, oltre a essere affascinanti a livello del suolo, hanno forme così strane da sembrare frutto della fantasia di un urbanista con il compasso storto o di un pittore visionario in vacanza.

C’è chi ha la forma di una stella (grazie Palmanova, per la tua ossessione geometrica rinascimentale), chi somiglia a un cuore e qui si spreca la retorica del romanticismo da cartolina.

Poi ci sono quelli a forma di animale, come Centuripe in Sicilia, che visto dall’alto pare un uomo con le braccia aperte. Cioè, Cristo Redentore o un turista che ha appena scoperto quanto costa un lettino in Costiera?

I borghi d’Italia con forme strane

Ma non finisce qui. Abbiamo borghi a forma di lira (Montepulciano, ovvio), di ventaglio, di spirale, e anche di scheletro di pesce, per non farci mancare nulla in quanto a simbologie esoteriche. L’Italia, diciamocelo, è un paese che ama le curve, non solo sulle strade, e i suoi paesi sembrano essere stati disegnati da chi, nella vita, voleva progettare labirinti per minotauri.

Come se non bastasse ci sono borghi che hanno forme così strane e insolite che nel mondo li conoscono meglio di noi in Italia. Prendiamo per esempio la Toscana, ecco di quale posto stiamo parlando.

Il borgo conchiglia che si trova in Toscana

Non possiamo, quindi, non parlare del borgo che ti fa venire voglia di portarti dietro la maschera da sub anche in collina: Bucine, in Toscana. Situato in provincia di Arezzo, questo piccolo gioiello è affettuosamente conosciuto come il borgo conchiglia, per via della sua particolare forma arrotondata e avvolgente.

Non serve essere Jacques Cousteau per apprezzarne la bellezza: tra vicoli curvi, tetti che si rincorrono come onde, e una calma che sa di terra buona, Bucine incanta e sorprende. Passeggiandoci dentro, ti sembra davvero di essere custodito da qualcosa di più grande. Un luogo che non si limita a ospitarti, ma ti avvolge. Come solo una conchiglia, o un borgo toscano ben fatto, sa fare.