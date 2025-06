Al nord della Toscana sorge la CITTÀ DEI PRINCIPI | Qui la nobiltà investe tutti, persino il negoziante sotto casa

Se vuoi immergerti in uno scenario davvero regale allora dovresti proprio andare nella Città dei principi.

Non si trova tra i castelli della Scozia e della Romania e nemmeno a Disneyland Paris. Basta restare in Italia e conoscere al destinazione giusta.

La città dei Principi si trova proprio nella nostra penisola e più precisamente nel centro del Bel Paese. Qui si nasconde una corte strepitosa.

Preparati a restare di stucco perché qui tutto ha un’aria sontuosa e maestosa!

Vai alla scoperta della grandiosa città dei principi per sentirti di sangue blu come regine, conti e dame del passato.

Città dei principi, il luogo regale che forse non conosci

La Città dei principi può essere meta di gite fuori porta e vacanze all’insegna dell’arte e della bellezza. Si trova nel cuore del Bel Paese e più di preciso nella regione Toscana. La città dei principi è famosa, in particolar modo, perché ospita un’antica struttura maestosa, resa riconoscibile da un’imponente facciata in travertino. Una volta attraversata, si scopre uno scrigno di tesori: opere d’arte splendide, sculture di grande valore e tanto altro.

All’interno dell’edificio di cui parliamo si trova perfino una sala, definitiva sala dei nobili, che custodisce la più completa marmoteca nazionale mai esistita. Inoltre, questo luogo sorge proprio al centro di una città italiana apprezzatissima per la ricchezza del suo patrimonio storico. Scopri dove si trova il posto in cui stili ed epoche storiche diverse si incontrano!

Dove andare per immergersi nel mondo della nobiltà del 1.400

Il luogo magico si trova nel cuore di Carrara, a Piazza del Plebiscito, il luogo iconico di una città ricca di monumenti di grande rilievo e, di per sé, un luogo elegante e regale. La costruzione speciale di cui abbiamo parlato è stata eretta per volere di Guglielmo Malaspina. Era infatti la dimora ufficiale della nota dinastia Malaspina durante il ‘400. Si tratta di Palazzo Cybo Malaspina, detto anche Palazzo del Principe. Qui si fondono elementi dell’epoca medioevale, romanica e rinascimentale perché tale dimora è formata dal castello malaspiniano, costruito nel 200, e dal palazzo rinascimentale del tardo 500. Oltre a essere un importante edificio storico, è anche sede dell’Accademia delle Belle Arti.

Per questo motivo chi ama la storia ed è sensibile al fascino dell’arte e dell’architettura, non può che rimanere estasiato di fronte a un simile spettacolo, reso ancor più suggestivo dall’incontro di opere di epoche e stili architettonici diversi. Ancora oggi la bellezza e il pregio del palazzo possono essere apprezzati dagli appassionati, perché è aperto alle visite. Inoltre, il Palazzo Cybo Malaspina è anche la location di un fitto calendario di appuntamenti culturali ed eventi, come mostre e spettacoli teatrali.