Toscani in ALLARME contro l’afa | EUROSPIN lancia l’arma segreta a soli 19 euro, altro che condizionatore

Ecco qual è la soluzione che Eurospin propone ai suoi fedeli clienti come rimedio all’allarme afa che sta avvolgendo la Toscana. Questa arma segreta potrebbe essere vostra a soli 19 euro.

Ebbene, ci risiamo! Come succede ogni anno di questi tempi, se da una parte c’è la felicità per l’arrivo imminente dell’estate che sappiamo portare passeggiate all’aperto, t-shirt e short, gelati e insalate di riso, dall’altra c’è quell’afa che non ci fa dormire la notte.

È difficile trovare refrigerio quando la temperatura sale oltre i 30°, soprattutto se si vive in città e con la massiccia presenza di cemento e palazzi altisonanti che coprono l’aria, non è proprio il massimo.

Ovviamente se non possiamo rifugiarci al mare e il condizionatore o non ce l’abbiamo o comunque lo accendiamo soltanto poche ore al giorno, per risparmiare con la bolletta e per rispetto comunque verso l’ambiente, c’è una soluzione.

L’arma segreta ve la propongono a soli 19 euro direttamente da Eurospin, ed è la soluzione ideale per combattere l’allarme afa che ha avvolto la Toscana. Ecco di cosa parliamo e attenzione, non è un condizionatore.

Il volantino estivo di Eurospin

Prima di parlare dell’arma segreta che l’Eurospin propone per combattere l’afa, volevamo parlarvi del volantino attualmente attivo, il quale propone delle vere chicche per affrontare al meglio questa estate, in tutti i sensi. Per questo vogliamo proporvi qualche articolo che potrebbe fare al caso vostro.

Sicuramente la prima cosa che durante l’afa estiva dà sollievo e anche buon umore è il gelato, per questo potreste comprare per esempio i coni gusti assortiti, nella confezione a 6 pezzi a 2,19 euro, così come i solari, utilissimi per passare un week end al mare o in piscina. Qui potreste acquistare per esempio lo spray solare protezione bambini spf 50+ a 6,99 euro, oppure il telo mare a 8,99 euro e ancora la borsa termica con tracolla a 9,99 euro.

Come combattere l’afa grazie all’Eurospin

Dall’Eurospin hanno un’arma segreta per combattere l’allarma afa che in questi giorni ha invaso non soltanto la Toscana, ma l’Italia in generale. Come si dice: “si boccheggia”, motivo per cui questo oggetto a 19 euro potrebbe proprio fare al caso vostro e no, non si tratta del condizionatore.

Parliamo del “mini raffrescatore da tavolo” di piccole dimensioni, grazie alle quali è facilmente trasportabile da un posto all’altro, inoltre grazie al cavo USB potrete caricarlo tramite pc, o power banck e ancora con la presa elettrica. Questo piccolo dispositivo che fa fuoriuscire aria fredda, dal grandissimo potenziale, in quanto, grazie alle 3 velocità regolabili, l’inclinazione e le alette frontali, la vostra stanza sarà invasa da quella frescura, vi aiuterà a riposare anche la notte. Questo mini condizionatore, firmato Beper, è perfetto per rinfrescare la vostra stanza in maniera pratica e silenziosa, inoltre con le 7 luci LED intercambiabili, potrete godervi anche un’atmosfera rilassante, soprattutto la sera quando spegnete le luci.