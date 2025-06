TOSCANA, la grande beffa delle multe | Autovelox senza omologazione fanno saltare il sistema: estate a rischio caos

Ecco come mai in Toscana si parla della beffa delle multe, per via degli autovelox non omologati.

Il nuovo Codice della Strada è ormai entrato in vigore da parecchi mesi ormai, con quelle sanzioni inasprite che hanno fatto discutere, ma necessarie affinché gli automobilisti iniziassero a viaggiare in strada con più senso civico.

Perché è chiaro che se un automobilista si mette alla guida ubriaco, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e ancora mentre utilizza lo smartphone o non rispettando nessun segnale, da quello di stop a quello del limite di velocità, lo fa senza rispettare minimamente la sua e soprattutto l’altrui vita.

Ci vorrà ancora parecchio probabilmente prima che tutti inizieranno a rispettare le direttive imposte, ma sicuramente la paura di perdere la patente o finire addirittura in carcere, in base al tipo di infrazione, ha fatto rivedere il modo di guidare di molte persone.

Eppure in toscana c’è un discorso che sta infiammando i social. Si parla di beffa delle multe e autovelox senza omologazione che potrebbe far saltare il sistema in estate, ecco perché.

Cosa succederà dal 12 giugno in poi

Prima di rivelarvi il motivo per cui in estate a detta di molti, il sistema delle multe potrebbe essere un caos, dobbiamo fare un passo indietro, specificandovi le modifiche introdotte dal 12 giugno in poi, come rivelano da quifinanza.it. Le nuove disposizioni interverranno su più fronti: in primo luogo gli autovelox dovranno essere posizionati, rispettando una distanza minima tra uno e l’altro e secondo, i comuni dovranno ottenere il parare preventivo dei prefetti per poter installare nuovi autovelox, posizionabili solo dove si verificano maggiori problemi di sicurezza, tutti documentati.

Questa stretta punta quindi a razionalizzare l’installazione degli autovelox, monitorati dal nuovo Osservatorio sulle sanzioni, il quale si occuperà anche di vigilare sullo stanziamento dei fondi. Il problema di tutto ciò, è che mancando ancora un decreto ministeriale, molte amministrazioni non si sarebbero ancora adattate a questa nuova normativa, portando quindi il sistema al rischio collasso, per il discorso della mancanza di omologazione e della richiesta di ricorsi da parte degli automobilisti. Ma vediamo insieme perché in estate si potrebbe rischiare il caos.

Estate a rischio caos in merito agli autovelox

Come mai si parla di beffa delle multe per via degli autovelox non omologati in Toscana, ma anche ne resto d’Italia, che potrebbe portare caos questa estate? Ebbene, come riportano da quifinanza.it, l’allarme è stato lanciato da Assoutenti, in quanto temono il caos sulle strade italiane questa estate, per via dell’assenza del decreto ministeriale che regola l’omologazione degli autovelox.

Se il dispositivo non è omologato infatti, è come se non ci fosse e quindi i trasgressori non potranno essere multati, azionando un effetto domino di grande portata, dove alla fine dell’ultima pedina potrebbe essere messa a rischio la sicurezza autostradale, visto che l’eccesso di velocità è una tra le prime cause di sinistri e morti su strada. Attendiamo quindi ulteriori sviluppi e speriamo che il decreto che approva l’omologazione degli autovelox, sarà applicato entro tempi brevi.