Pochi sanno che nella parte ovest della Toscana nasce il PAESE DI NAPOLEONE | Altro che Francia, qui c’è la vera storia

Scoperto il vero Paese di Napoleone e la buona notizia è non è in Francia ma si trova a pochi passi da Firenze.

Vai a vedere con i tuoi occhi la bellezza del posto e prova l’ebrezza di toccare con mano la storia.

Non tutti sanno che è proprio questa la location che ha fatto da sfondo alle gesta di Napoleone Bonaparte.

Ecco dove andare per rivivere i fasti del passato e entrare in contatto con il carisma del conquistatore francese.

Dalle città stato dell’epoca etrusca fino all’età napoleonica e al XV secolo: qui si può davvero fare un viaggio nel passato.

Paese di Napoleone, il luogo diventato famoso per le gesta del grande conquistatore

Il posto di cui parliamo è stato una città stato durante l’epoca etrusca e si è differenziato da tutti gli altri Paesi di questo tipo perché è stata l’unica cittadina affacciata sul mare. Qui tutto racconta la storia del nostro Bel Paese, tanto è vero che ha la fortuna di visitare da vicino questo luogo speciale si ritrova di fronte a mura risalenti alla prima metà del XV secolo, acropoli, parchi archeologici etruschi e tanto altro.

Il luogo di cui parliamo si trova in Italia e più precisamente nella regione Toscana. Si affaccia sul mar Tirreno e da qui si gode di una vista spettacolare. Scopri qual è il vero Paese di Napoleone Bonaparte e immergiti nella bellezza della Tuscia.

Dove respirare l’atmosfera del Primo impero francese

Il Paese di Napoleone, come si legge su www.visittuscany.it, è una delle dodici città della Dodecapoli etrusca, il cui nome dell’epoca era Fufluna o Pupluna, che deriva dalla parola Fufluns, ovvero il dio dell’ebrezza. Era l’unica città etrusca a sorgere sulla costa e questo aspetto distintivo la rende ancora oggi particolare e incantevole, perché da qui si ammira il Golfo di Baratti. Inoltre, ospita il prezioso Parco archeologico di Baratti e Populonia, dove sorgono due Necropoli etrusche, San Cerbone e delle Grotte. Qui ogni visitatore è rapito dalla bellezza dei mosaici romani e dai resti, ancora intatti, del lontano periodo etrusco.

La città di Napoleone Bonaparte di cui stiamo parlando è la magica Populonia, una delle cittadina scelte da Paolo Virzì come location d’ispirazione per il suo film commedia Io e Napoleone, che narra le gesta del conquistatore descritte dal punto di vista di Elio Germano, nelle vesti di bibliotecario del generale francese. Oltre alla storia e alla pellicola italiana di grande successo, tutta l’opera mostra le bellezze del posto, un luogo da non perdere!