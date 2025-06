Scopri i 5 posti a Firenze dove la SCHIACCIATA rischia di diventare la tua ossessione | Questi gli indirizzi imperdibili

La schiacciata è una vera istituzione di Firenze, ma quali sono i posti migliori in cui mangiarla? Te ne indichiamo 5.

A Firenze, la schiacciata non è solamente un semplice panino, ma un vero simbolo della tradizione gastronomica della Toscana.

Croccante fuori e dentro farcita con salumi e formaggi locali, è lo street food ideale da consumare mentre si passeggia oppure seduti tranquillamente con una birra accanto.

Una vera istituzione, che a Firenze si può gustare in tantissimi forni e locali.

Noi ne abbiamo selezionati cinque. Alcuni sono noti persino in tutto il mondo, mentre altri invece sono meno conosciuti. Anche lì però vale la pena gustare una bella schiacciata. È così buona che crea dipendenza.

5 posti in cui gustare un’ottima schiacciata

Sicuramente la prima cosa che viene in mente nel momento in cui si pensa alla schiacciata è “All’Antico Vinaio”. Tutto il mondo conosce le sue schiacciate farcite e a dimostrarlo sono le code che ci sono continuamente fuori dal locale. Sono lunghissime perchè tutti vogliono assaggiarle.

Chi cerca invece un’esperienza più autentica e tranquilla, “L’Antico Forno Guasti” alle Cure è il posto giusto. È un punto di riferimento storico per i fiorentini, che da tempo si ritrovano a gustare le schiacciate.

Dei posti in cui la schiacciata crea dipendenza

Un altro posto in cui gustare la schiacciata è poi “Pugi”. La sua schiacciata è soffice e profumata e si può gustare in diverse zone della città, viste le tante sedi che ha. Chi invece vuole vivere un’esperienza gourmet, non può non andare da “Schiacciamatta”, che rivisita la tradizione con degli abbinamenti insoliti, rispettosi però del gusto toscano.

Da non perdere nella zona di Novoli c’è infine “L’Esclusiva da Francesco”, una piccola bottega che però conquista con le sue farciture e i suoi ingredienti. Insomma, se si cerca la schiacciata buona, Firenze è il posto giusto. Mangiarla è un rito quotidiano, oltre che un’esperienza favolosa.