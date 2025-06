A pochi passi dalla Val d’Orcia nasce il BORGO DEL GLADIATORE | Se danno il segnale giusto, si scatena davvero l’inferno

Il Borgo del Gladiatore lo trovate a pochi passi da Val d’Orcia, dove al loro segnale, scatenano l’inferno.

Quando sentiamo parlare di gladiatori, è inevitabile non pensare immediatamente a, Il Gladiatore di Ridley Scott, il film capolavoro del 2000, perfetto in ogni aspetto, dalla trama, alla colonna sonora e ovviamente alla scelta degli attori e alla location.

Russell Crowe ci ha fatto stare con il fiato sospeso per tutto il film, in quanto alla fine non aspettavamo altro di vedere il villain della storia, un giovanissimo Joaquin Phoenix, che prima di diventare uno tra i Joker più temuti di sempre, vestiva i panni di Commodo, fratello di Augusta Lucilla (Connie Nielsen), pagare per il male fatto.

Ogni cosa di quel film è stata un’emozione, ma sicuramente tra i vari momenti cult del film, troviamo le due celebri frase urlate da Massimo Decimo Meridio: “Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa… e avrò la mia vendetta… in questa vita o nell’altra” e “Al mio segnale, scatenate l’inferno”, doppiato dalla profonda e iconica voce del grande Luca Ward e ancora la camminata del gladiatore tra i Campi Elisi, mentre sfiorando le spighe di grano, in pace si riuniva alla sua famiglia.

Ebbene, in quanti di voi sanno che il Borgo del Gladiatore si trova a pochi passi da Val d’Orcia in Toscana? Anche da loro probabilmente si scatena l’inferno, dopo un segnale dato nel modo giusto.

Dove si trova la Val d’Orcia

La Val d’Orcia è una delle zone più belle situate nel cuore della Toscana, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e per la sua ricca eredità culturale che lascia al mondo. Si trova in provincia di Siena, precisamente tra la Val di Chiana e il Monte Amiata, dove il suo panorama sbalorditivo, caratterizzato dalle sue dolci colline, i campi di grano immensi, gli oliveti, i vigneti e i cipressi, la rende una delle bellezze italiane più leggendarie di sempre.

Inoltre, a rendere questo luogo quasi fiabesco, ancora più incantevole è il passaggio del fiume Orcia, il cui scroscio, rende ancora più rilassante questo luogo. Ma la Val d’Orcia non è riconosciuta soltanto a livello paesaggistico, ma anche storico e culturale, essendo stata definita come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2004, per la sua bellezza, esercitata anche dall’influenza dell’arte rinascimentale che si respira in ogni luogo.

Il Borgo del Gladiatore si trova in Toscana

In quanti di voi sapevano che il Borgo del Gladiatore si trova in Toscana, a pochi passi dalla Val d’Orcia? Ebbene, non vi abbiamo rinfrescato la memoria con il film campione d’incassi e vincitore di 5 Premi Oscar di Ridley Scott, Il Gladiatore, per niente. Infatti, per chi non lo sapesse, il celebre “Sentiero del Gladiatore” diventato famoso proprio per il film, si trova proprio nella vallata toscana, la quale ha fatto da cornice anche a diverse scene iconiche del film.

Precisamente, se volete percorrere anche voi quel sentiero, toccando le spighe di grano proprio come Massimo Decimo Meridio, dovrete recarvi a Pienza, un piccolo borgo medievale situato proprio nel cuore della Val d’Orcia, dove vi verranno i brividi per l’emozione appena arrivati, visto che il percorso si snoda proprio tra le varie colline che vi offriranno la possibilità di immergervi nel panorama unico e suggestivo della Toscana.