TI SFIDA E TI BATTE: questo test visivo sembra semplice, ma il 97% sbaglia | Dimostra che non sei come gli altri

Questo test visivo può sembrarti semplice, ma in realtà il 97% delle persone lo sbaglia. Riuscirai a risolverlo? Mettiti alla prova la tua vista.

I test visivi sono un ottimo allenamento per la mente, ma non tutti sono semplici da risolvere.

Ce ne sono alcuni, come questo, che sono destinati a un pubblico esperto, perchè richiede di trovare una figura nascosta che si confonde perfettamente con altro all’interno dell’immagine. Tutto questo in solamente 20 secondi.

Praticamente bisogna scovare l’uccello verde che si nasconde nella foto.

Aguzza quindi la vista, tieni d’occhio il tempo e risolvi questo indovinello. Testa lo sguardo e allena la mente.

Un toccasana per lo sviluppo cognitivo

Questo test è un vero toccasana per lo sviluppo dell’apparato visivo, della concentrazione e della memoria, come indica anche “Graffitiblog.it”, perchè aiuta a guardare oltre e non a fermarsi all’apparenza.

Di primo impatto, potrebbe sembrare che l’uccello verde non sia presente nella foto, ma in realtà c’è eccome. Semplicemente bisogna saper guardare oltre e non farsi confondere dai colori. Possono ingannare e ostacolare nel ritrovamento dell’immagine.

Trovare l’immagine in 20 secondi

Poichè ci sono diverse macchie di colore verde nell’immagine, potrebbe sembrare che l’uccello verde si confonda tra queste. In realtà però non è così. L’animale è in un punto ben preciso dell’immagine.

Se non sei riuscito a trovarlo, non ti abbattere. Il tempo a disposizione per scoprire che si trova in basso a sinistra, è davvero poco. Sicuramente però hai svolto un ottimo esercizio per la mente. Se invece sei riuscito a scovarlo, congratulazioni! Hai uno sguardo molto acuto! Non è da tutti riuscire a scovare l’animale al primo colpo!