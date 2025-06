Toscana, la scoperta dell’anno | Anche chi NON ha mai lavorato prende 1.100€ al mese: ecco come fare

In Toscana chi non ha mai lavorato può adesso ricevere 1.100 euro al mese. Per queste persone è stata pensata una misura speciale.

Non tutti lo sanno, ma in Toscana c’è una misura che è stata pensata per chi non ha mai lavorato.

Un sostegno economico che è riconosciuto dall’INPS e che può arrivare fino a 1.100 euro.

Non occorrono dei grandi requisiti per poterlo ricevere. Basta risiedere in Italia e rientrare nei limiti di reddito previsti dalla legge. Dopodiché è possibile ottenerlo.

Per i toscani rappresenta un’ancora di salvezza. Una misura del genere può essere un importante sostegno, che può fare la differenza, soprattutto per coloro che non lavorano e non hanno maturato i contributi necessari per la pensione.

Un sostegno per chi non ha mai lavorato

Questa possibilità è emersa in Toscana come la scoperta dell’anno, che offre una seconda opportunità a chi non ha potuto contribuire durante la sua vita lavorativa.

Non c’è l’obbligo di aver lavorato in passato, ma basta che si rientri nei limiti di reddito che sono previsti dalla legge. Dopodiché è possibile ricevere il sostegno. 538 euro al mese sono la base, ma se sono due coniugi a richiedere l’assegno, questo può anche raddoppiare, arrivando fino a 1.100 euro.

La scoperta che ti può cambiare la vita

Oltre all’importo base, sono anche previste delle maggiorazioni legate all’età, che possono incrementare maggiormente la somma mensile dell’Assegno Sociale.

Ma ecco cosa bisogna fare per poterlo ottenere. Come indica “Ispacnr.it”, per ricevere questo sostegno bisogna fare domanda all’INPS, eventualmente con il supporto del CAF o di un patronato. Tuttavia bisogna controllare anche i requisiti reddituali e anagrafici aggiornati ogni anni e verificare di rientrare tra chi può ricevere il sostegno. Si tratta però di un aiuto importante, valido non solo in Toscana, ma in tutta Italia. Qualcosa che può fare la differenza.