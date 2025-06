Anche la Toscana ha la sua piccola NEW YORK | Non c’è bisogno del passaporto, qui è tutto meraviglioso

Anche noi in Italia abbiamo la nostra piccola New York e la trovate in Toscana, dove non serve il passaporto per arrivarci.

Gli appassionati di viaggi, coloro che mettendo da parte i soldi da un anno all’altro, riescono in estate a visitare una meta sempre diversa, amando alternare i luoghi della nostra nazione, con quelli esteri, in modo da scoprire sempre tradizioni e bellezze diverse.

Alphonse de Lamartine diceva: “Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato venti volte la forma del suo pensiero e della sua vita”, questo perché ogni volta che vediamo il modo di vivere di un’altra popolazione, abbandoniamo l’idea che il nostro sia l’unico che esiste.

Ogni meta andrebbe infatti scoperta senza pregiudizi e con la mente aperta, in modo da lasciarsi assorbire in pieno da quei luoghi che molto spesso hanno ispirato i più grandi con romanzi, film e serie tv.

Quest’anno, se volete restare in Italia, sappiate che anche noi abbiamo la nostra piccola New York, la trovate in Toscana e non vi servirà il passaporto per arrivarci. Ecco dove si trova.

Cosa vedere a New York in 3 giorni

Abbiamo scelto di rilasciarvi un classico itinerario per vedere New York in 3 giorni, perché questa è la misura più comune dei turisti che decidono di visitare la Grande Mela, anche se ci vorrebbero più giorni soltanto per visitare Manhattan e i luoghi iconici della serie tv, Gossip Girl, dove l’élite dell’Upper East Side, ci ha tenuto con il fiato sospeso per anni. Detto ciò, il primo giorno sarà la volta di Downtown, dove vedrete il simbolo americano, cioè la Statua della Libertà, passando poi per il famoso quartiere finanziario, Wall Street e la zona di Ground Zero, dove avvenne il tragico attentato alle Torri Gemelle che nessuno al mondo potrà mai più dimenticare.

Il secondo giorno, dopo aver assaggiato i piatti più famosi, sarà la volta di Midtown, dove ci sono alcune delle attrazioni più iconiche del luogo, come Times Square, l’Empire State Building e Rockefeller Center. Infine l’ultimo giorno sarà dedicato ai quartieri più caratteristici e pittoreschi di New York, passando per Broadway, Brooklyn, l’iconico palazzo che vediamo in Friends e così via. Insomma ce ne sarebbero luoghi da visitare, ma se avete poco tempo, già così vedrete alcune dei luoghi più belli e più famosi della Grande Mela.

La New York italiana

Così come i newyorkesi hanno la loro Little Italy, anche noi italiani abbiamo la nostra piccola New York e si trova precisamente in Toscana, dove per arrivarci non serve il passaporto. Come riportano da visitchianti.net, per vederla dovrete andare a Greve in Chianti, un paese della campagna fiorentina vitale come i luoghi da visitare: dal suo mercato alla sua piazza.

Ed è proprio qui che potrete trovare la statua raffigurante Giovanni da Verazzano, il famoso navigatore del ‘500, diventato famoso non solo per aver esplorato le coste del Nord America ma per essere stato il primo ad aver raggiunto proprio la baia di New York. Ovviamente saranno molteplici i luoghi da visitare in questo luogo, famoso non soltanto per il suo vino pregiato.