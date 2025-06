In provincia di Firenze è presente il BORGO DEI ROMANI | Manca il Colosseo ma per il resto, zero differenze

Si trova nella provincia di Firenze, ma sembra di essere più a Roma che in Toscana. Non è un caso che lo chiamino il borgo dei romani.

C’è un luogo nel cuore della Toscana dove il tempo sembra essersi fermato. Tra mura medievali, chiese silenziose e botteghe dal sapore autentico, tutto sa di storia.

Può essere infatti il posto ideale in cui concedersi una gita fuori porta, alla sua scoperta.

Tante sono le cose che ha da raccontare. È un borgo che ha una lunga storia di fede e di comunità ed è testimone dell’arte e della spiritualità.

Lo hai mai visitato? Può sembrare che sia Roma, per la storia che porta e le somiglianze che ha con la metropoli, ma è in realtà un borgo della Toscana. Si trova in provincia di Firenze.

Un borgo dalla storia millenaria e un testimone dell’arte

Al suo interno si trovano ancora i resti delle antiche mura, le torri e le porte che lo difendevano un tempo. Ci sono poi palazzi storici e santuari che conservano crocifissi miracolosi. Da non perdere è poi il museo che celebra l’arte della ceramica e del liberty.

Tutto questo circondato dalla campagna e dalle ville storiche, che prendono per mano il visitatore e lo portano n un viaggio tra passato e presente, tra arte e natura, sacro e quotidiano. Ma ecco dove si trova.

Il borgo dei romani

Per scoprirlo bisogna addentrarsi nelle campagne fiorentine, esattamente nel Mugello. Qui si trova Borgo San Lorenzo. Ma ecco perchè viene detto romano.

Le sue origini affondano in epoca romana, quando sul territorio sorgeva l’insediamento di Anneianum, lungo un’antica via di comunicazione. Oggi è il centro più importante di una valle verde e fertile e la culla delle tradizioni contadine. Un luogo che racchiude l’essenza della Toscana.