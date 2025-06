Allarme SALUTE, è CANCEROGENO e tutti lo ignorano | Ritirato d’urgenza ovunque: chi lo ha mangiato deve correre in ospedale

Questo prodotto è cancerogeno ed è stato ritirato ovunque. Se quindi lo hai mangiato, corri all’ospedale. La tua salute è a rischio.

È allarme nei supermercati italiani. Uno dei prodotti che viene maggiormente utilizzato in cucina è stato ritirato con urgenza dagli scaffali, scatenando così il panico tra i consumatori.

Il motivo è la sua contaminazione da una sostanza altamente cancerogena, che ha superato i limiti di sicurezza imposti dalla legge.

Le autorità sanitarie hanno infatti invitato chiunque a non consumarlo assolutamente, visti gli enormi rischi che comporta.

Ingerirlo può avere infatti delle gravi conseguenze. È importante quindi non sottovalutarne il pericolo ma restituirlo indietro. Ne va della propria salute.

Ben oltre la soglia legale di sicurezza

Il problema di questo prodotto, come indica il sito “iniran.it”, riguarda la presenza dell’aflatossina B1, una delle tossine più pericolose al mondo. Si tratta di una sostanza che viene prodotta dalle muffe del genere Aspergillus e che può svilupparsi in condizioni di cattiva conservazione o contaminazione della materia prima.

Il motivo per cui il prodotto è stato ritirato è l’alta presenza di questa tossina, che supera la soglia legale di sicurezza, che è fissata a 10 ug/kg. Si tratta di un superamento che rende il consumo del prodotto estremamente pericoloso. È quindi fondamentale sbarazzarsene.

Ritirato dai supermercati

Chiunque abbia acquistato l’alimento, come indica “iniran.it”, può ottenere il rimborso o la sostituzione semplicemente riportandolo al supermercato, anche senza scontrino. È importante però non sottovalutare quest’avviso di richiamo e agire in fretta qualora il prodotto dovesse essere in dispensa.

Il numero di lotto interessato è LF4032BA, con termine minimo di conservazione 29/02/2028. È venduto in vasetti di vetro da 22 grammi e marchiato Ubena. Si tratta del pepe nero macinato. Se quindi ti accorgi di averlo in dispensa, assicurati di non consumarlo e sbarazzatene subito. La tua salute è importante.