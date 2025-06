BANCOMAT, ora per il prelievo bisogna recarsi qui | C’è gente che è rimasta in coda per sbaglio

Cosa vuol dire che per prelevare al bancomat ormai bisognerà recarsi qui? Facciamo chiarezza in merito.

Da quando il bancomat è stato inventato, che sia quello della banca o della posta (postamat), i cittadini hanno avuto la vita sicuramente “più leggera” e più veloce, potendo prelevare in autonomia senza fare la fila allo sportello.

Una volta infatti era l’impiegato a dover consegnare la cifra richiesta, adesso invece ci pensa la carta di debito, grazie alla quale, una volta inserita nell’apposita fessura, vi permetterà non solo di ritirare, ma anche di versare e pagare nei vari negozi che utilizzano il Pos.

Nel corso degli anni poi ci sono state diverse modifiche in merito ai pagamenti elettronici, come per esempio la tecnologia contactless o alla possibilità di utilizzare l’app della banca o della posta direttamente dallo smartphone e così via.

Per questo in molti stanno cercando di reperire maggiori informazioni dopo aver appreso di quella notizia, per cui ci sarebbero modifiche significative per poter ritirare al bancomat. Ecco di costa stiamo parlando.

Il rischio di escludere una buona parte della popolazione

Ogni giorno siamo sempre più circondati dalla tecnologia e dai suoi effetti che molte volte sono considerati positivi, mentre per certi aspetti, non tanto. Ed è il caso delle persone anziane che molto spesso vengono lasciate sole ad affrontare questi massicci cambiamenti che se per i giovani sono di facile comprensione per gli altri non è sempre così.

Inoltre, non sempre all’interno dei vari istituti il personale è disponibile ad aiutare gli anziani che spesso non riescono a procedere con quelle novità non proprio immediate. Tutto questo potrebbe tagliare fuori molte persone che si troverebbero in difficoltà, soprattutto dopo le varie chiusure delle filiali fisiche, le cui operazioni i cittadini sono obbligati a svolgerle attraverso l’app ufficiale dell’istituto, per la quale molto spesso bisogna chiedere aiuto ad amici e familiari.

La modifica del bancomat

Come mai quindi si parla di una modalità differente per prelevare al bancomat? Ebbene, come letto su romait.it, gli sportelli ATM pare che in un futuro forse neanche troppo lontano, potrebbero essere differenti da come li conosciamo noi, in quanto, come descritto da ilsabato.com, il prelievo non avverrà più mediante la classica introduzione della carta di debito, bensì, la modalità di prelievo sarà la medesima del pagamento con il POS.

Quindi utilizzando la tecnologia NFC, con i pagamenti contactless, non dovrete fare altro che avvicinare la carta allo schermo del bancomat per poter prelevare, sicuramente dopo aver inserito l’autenticazione biometrica: con riconoscimento facciale o impronta digitale quindi. Da una parte quindi, i prelievi non solo saranno più sicuri e più veloci, ma dall’altra, per chi non riuscirà a stare al passo con i tempi, potrebbe trovarsi in grande difficoltà. Cosa ne pensate?