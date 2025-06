Il TEST che sta umiliando internet: il 76% NON riesce a trovare la N | Tu ce la farai in 5 secondi?

Questo test è apparentemente semplice, ma sta mettendo tutti a dura prova. Quasi nessuno riesce a trovare la N. Tu ce la farai in 5 secondi?

Questo test è stato pensato per allenare la mente e mettere alla prova le proprie capacità cognitive, ma è talmente complicato che sembra quasi impossibile da risolvere.

Perfino le menti più eccelse hanno avuto difficoltà. Eppure a vederlo, sembra qualcosa di semplice da risolvere.

Non ci sono sequenze numeriche, né immagini con delle anomalie da individuare. Solamente una sfilza di lettere tutte uguali. Una serie di “m” con una “n” nel mezzo da individuare, che però sembra impossibile da trovare.

Quasi nessuno riesce a scovarla, soprattutto se il tempo a disposizione è pochissimo. Sembra quasi impossibile risolvere il test.

5 secondi a disposizione per risolverlo

La difficoltà dell’indovinello non sta tanto nel trovare la lettera “n”, ma nel riuscire a farlo nel pochissimo tempo che c’è a disposizione.

Il test offre solamente 5 secondi per poterlo risolvere, un tempo talmente breve che è a malapena sufficiente a dare un’occhiata generale all’immagine. Solamente un occhio attento riesce infatti a risolvere l’indovinello.

Apparentemente semplice ma in realtà quasi impossibile

Tanto di cappello se riesci a risolvere il test. Non solo sei una delle poche persone che è riuscita a trovare la “n” nel “mare” di “m”, ma hai anche un occhio molto attento. In pratica ti basta uno sguardo per capire le cose! Non ti disperare se invece non riesci a trovare la lettera. Ti diciamo noi dove guardare.

Osserva attentamente l’immagine e vedrai che la lettera “n” non è poi così impossibile da trovare. Focalizzati sul lato sinistro e in modo particolare sulla settima riga. È lì che si trova la lettera, precisamente dopo la quarta “m”. Non è facile vederla poichè tutte le lettere sono attaccate tra loro, di conseguenza è complicato capire dove sia la “n”. Facendo attenzione si può però scoprire.