Sei Toscano DOC? Scoprilo con questo test divertentissimo che sta facendo impazzire tutti: sono solo 10 domande

Vuoi sapere se sei un toscano doc? Allora svolgi questo simpatico e divertente test insieme a noi, diventato virale sui social. Le domande sono 10 in totale, siete pronti?

Gli italiani, a prescindere dalla regione di appartenenza, contribuiscono a rendere la nostra nazione una delle più belle al mondo, con le loro tradizioni, usanze e piatti tipici che affascinano gli altri Stati esteri.

Ovviamente, per quanto siamo una squadra unita, in quanto non dovrebbero esserci differenze tra nord e sud, essendo tutti quanti membri di un unico Stato, ci sono delle peculiarità che ogni cittadino conosce e lo rende parte della sua regione di appartenenza.

Per questo motivo, i turisti più esperti, quando programmano l’itinerario delle proprie vacanze, cercano sempre le varie recensioni redatte online, dai cittadini doc, i quali rilasceranno sempre quelle notizie inedite e particolari che solo i residenti del posto conoscono.

Oggi infatti vogliamo sottoporvi un simpatico e divertente test che sta spopolando sui social, il quale vi aiuterà a capire quanto siete toscani doc. Avrete soltanto 10 domande per dimostrare la vostra preparazione. Are you ready?

Le domande alle quali dovrete rispondere

Il test del toscano doc, non è ovviamente l’unico che troverete in rete, in quanto ci sarà quello del piemontese doc, del milanese, del calabrese e così via, in quanto, come vi dicevamo, ogni regione ha le proprie particolarità che soltanto chi vive lì da sempre o comunque da tanti anni, è riuscito ad apprendere.

Detto ciò, prendete carta e penna, fate un respiro profondo e cercate di rispondere a più domande possibili:

Qual è il capoluogo della Toscana; Come viene chiamata la carne?; Dove si trova Paperino?; Se ti chiedono la granata, cosa dovete prendere? La città famosa per il Palio; Dov’è nato Boccaccio?; La città famosa per il marmo?; In quale provincia si trova Cecina?; Cosa vuol dire non fare il bischero?; A che ora corrisponde il tocco?

Siete riusciti a rispondere a tutte le domande?

La soluzione al test del toscano doc

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, in quanto siamo pronti a darvi le soluzioni al test del toscano doc che sta spopolando in rete. Siete riusciti a rispondere a tutte le domande in maniera corretta? Confrontate le vostre risposte con quelle che vi elencheremo di seguito:

Firenze; La ciccia; Prato; La scopa; Siena; Firenze; Carrara; Livorno; Non fare lo sciocco; Alle 13 in punto.

Allora, siete riusciti a rispondere almeno a 5 di queste domande? Se sì, allora siete veramente dei toscani doc, se non ce l’avete fatta, non vi preoccupate, era solo un gioco. Questo vuol dire che è arrivato il momento di passare più tempo possibile in una delle regioni più belle d’Italia, non credete?