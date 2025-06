Tutti ignorano che in provincia di Siena vi sia la CITTÀ DEI CAVALLI | Qui sono sacri, sembra di essere sul set di Spirit

La città dei cavalli non piace solo agli amanti della natura e a chi pratica equitazione, perché è un posto speciale!

Il luogo straordinario di cui parliamo cattura il cuore di chiunque faccia visita al suo centro.

Non perderti la città dei cavalli, approfitta per portare qui i bambini o la tua dolce metà.

Se ti sei emozionato guardando il film Spirit allora una visita a questo Comune italiano ti lascerà letteralmente senza fiato.

Ecco dove andare per trovare la vera città dei cavalli: qui tutto ha un legame con il mondo animale.

La città dei cavalli, un angolo di paradiso che piace agli amanti del mondo animale e del cinema

La città dei cavalli non è un posto come un altro ma un luogo suggestivo che si trova nel cuore del Bel Paese e che è diventato famoso per il suo paesaggio unico, per l’artigianato che si è sviluppato grazie alla presenza del suo prezioso cristallo, pregiato e lavorato con arte e maestria. Il Comune in questione è legato alla presenza di un fiume famoso, a cui è dedicato l’omonimo parco fluviale.

Si tratta di una piccola località di origine medioevale, divisa in tre quartieri principali, ovvero il “Borgo di Santa Caterina”, il “Castello” e “il Piano”. Scopri qual è e dove si trova la bellissima città dei cavalli, amata dagli appassionati del mondo animale, dell’equitazione e non solo.

La location speciale dove settima arte e natura si sposano alla perfezione

Il posto speciale di cui parliamo è stato il set del film drammatico uscito nelle sale italiane nel 2011 e diretto da Michele Rho, intitolato Cavalli, che racconta la storia di due fratelli Alessandro e Pietro, vissuti alla fine dell’ottocento. La pellicola è ispirata al celebre romanzo dello scrittore italiano Pietro Grossi. Cavalli è stato girato in varie zone degli Appennini toscani, tra cui Colle di Val d’Elsa. Si tratta di una splendida località in provincia della città di Siena, a poca distanza da Volterra e Firenze.

Colle di Val d’Elsa è stato un centro molto vivace durante il periodo medioevale e rinascimentale, in cui sono rinvenuti reperti archeologici, risalenti addirittura al IV millennio avanti Cristo. La cittadina toscana ha rappresentato un punto di riferimento della comunità soprattutto a partire dal 1.300, e ancora oggi conserva intatto il fascino dell’epoca. Il borgo della Tuscia infatti, attrae gli appassionati del trekking ma anche di storia e di natura, che amano ripercorrere le tappe dell’antica via Francigena.