Avvistata un’enorme BALENA in Toscana | C’è chi è scappato subito e chi invece si è scattato un selfie, roba da matti

Se non hai mai visto una balena in Toscana tieniti forte, questa è davvero un’esperienza più unica che rara.

Si tratta di un’attrazione che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Se ancora non la conosci, faresti bene a rimediare al più presto.

Scopri la straordinaria balena toscana. Non crederai ai tuoi occhi: tutto qui lascia letteralmente senza fiato.

L’episodio avvenuto nei giorni scorsi ha lasciato tutti di sasso: una balena lì non si era mai vista prima d’ora.

Ecco la meravigliosa Balena tra la Val d’Orcia e il Monte Amiata, nel sud della Toscana

Balena avvistata nel cuore del Bel Paese

La balena è un mammifero marino e più precisamente un cetaceo, a seconda della specie può avere o meno i denti. Quelle con i fanoni appartengono alla categoria dei Misticeti e quelle con i denti invece sono della specie Odontoceti. Essendo uno dei più grandi animali tutta la Terra e un vero e proprio gigante del mare, ha sempre attratto gli uomini, un po’ spaventati e in parte anche affascinati dalle sue dimensioni e dalla sua vita misteriosa, condotta tra gli oceani aperti e gli abissi.

Le balene non si trovano nei nostri mari e vengono avvistate solo in rari casi. Vivono dove le acque sono profonde e fredde e pertanto nel Vecchio Continente è possibile vedere da vicino solo quelle che vivono in cattività o nei parchi aquatici. Per fortuna però c’è una balena che è possibile ammirare anche qui nel Bel Paese. Non è un cetaceo come un altro ma una vera e propria eccellenza della nostra penisola e più precisamente della straordinaria regione Toscana. Scopri di che cosa si tratta.

L’eccellenza della regione Toscana

La balena che puoi vedere da vicino si trova, proprio come avevamo anticipato all’inizio, tra il Monte Amiata e la Val d’Orcia, un territorio spettacolare e verdeggiante, dove però sarebbe insolito incontrare un vero cetaceo. L’incontro ravvicinato che puoi fare infatti, è con le meravigliose terme dei Bagni San Filippo e della Balena Bianca. Il nome di questo posto straordinario, che si erge nel Comune di Castiglione d’Orcia deriva da un personaggio che pare si sia rifugiato qui per evitare di essere nominato Papa. ovvero il nobile Fiorentino Filippo Benizi.

Le Terme di San Filippo permettono di immergersi in un’acqua che può arrivare fino a 48 gradi e dunque sono un’attrazione molto amata anche in pieno inverno. Le formazioni calcaree ricordano le sembianze di un cetaceo e da qui deriva il nome Balena Bianca. Qui ci si può rilassare sotto lo scroscio dell’acqua della cascata della balena bianca e grazie al curatissimo hotel, al centro benessere, l’ottimo ristorante e lo spettacolo della natura, i Bagni San Filippo sono il luogo ideale per staccare la spina e anche per una passeggiata piacevole nel territorio circostante della bellissima Val D’Orcia.