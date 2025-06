Scandalo mozzarella di bufala, NON si può più ingerire | L’Italia in ginocchio, è stata ritirata in 2 ore

Attenzione a questa mozzarella di bufala, se la mangi rischi grosso. Ritirata immediatamente dal mercato.

La mozzarella di bufala è uno dei simboli gastronomici più amati d’Italia, apprezzata in tutto il mondo per il suo sapere unico.

La sua produzione avviene principalmente nelle regioni della Campania, del Lazio, della Puglia e del Molise ed è nota proprio per la sua consistenza morbida abbinata ad un gusto eccezionale.

A differenza della mozzarella tradizionale, quella di bufala viene realizzata con latte di bufale mediterranee italiane, offrendo un gusto più intenso e una maggiore cremosità. Per questo si è aggiudicata anche il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta), garanzia di qualità e tradizione.

Tuttavia, oggi prestare attenzione a ciò che si mangia è molto importante se si vuole evitare di incorrere in spiacevoli sorprese e soprattutto gravi conseguenze. Ecco perchè, il Ministero della Salute ha subito ritirato un lotto specifico di Mozzarella di Bufala. Scopriamo di quale si tratta e dove è venduta nei prossimi paragrafi.

Nuovo richiamo alimentare dal Ministero della salute

Negli ultimi anni il fenomeno dei richiami alimentari è in netto aumento nel nostro Paese. Sono davvero tantissimi i controlli effettuati per garantire la salute pubblica in Italia e in tutta l’Unione Europea. Spesso, alimenti messi in commercio presentano rischi molto alti per la salute dei consumatori, come la presenza di allergeni non dichiarati, contaminazioni microbiologiche (es. Salmonella, Listeria), corpi estranei o residui chimici oltre i limiti di legge.

In Italia, il sistema di controllo viene gestito direttamente dal Ministero della Salute attraverso segnalazioni provenienti da aziende, autorità sanitarie locali. Quando viene individuato un pericolo, l’alimento viene ritirato dal mercato e pubblicato un avviso di richiamo sul sito del Ministero, informando i cittadini sui dettagli del prodotto e sul motivo del richiamo. L’ultimo segnalato, riguarda proprio la tanto amata mozzarella di bufala.

Ritiro immediato per questa mozzarella di bufala

Ad essere richiamato dal Ministero della Salute è stato un lotto specifico di Mozzarella di Bufala Campana DOP prodotta dalla Cilento Spa. Si tratta di confezioni da 125 grammi marchiate Cilento con il numero di lotto L160. Il motivo del richiamo sarebbe legato all’etichetta in quanto riporta una data di scadenza errata, ovvero il 09/07/2026, anziché la corretta data del 09/07/2025. Tale discrepanza potrebbe generare confusione e rischi per la sicurezza dei consumatori. Per questo motivo, l’azienda produttrice ha deciso di procedere al richiamo precauzionale del lotto interessato.

La Cilento Spa, è una realtà a conduzione familiare specializzata nella produzione di latticini freschi della tradizione italiana e ha diffuso un comunicato invitando i consumatori a non consumare il prodotto oltre la data di scadenza reale. Chiunque fosse in possesso della confezione con il lotto L160 e la data di scadenza errata può procedere alla restituzione del prodotto presso il punto vendita dove è stato acquistato.