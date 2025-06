Tra Firenze e Pisa sorge il BORGO DEI DUCHI in Toscana | La famiglia dei Medici ha lasciato il segno, il sindaco lo sa bene

Se ti piace visitare luoghi che permettono di immergersi in uno scenario d’altri tempi, allora non puoi perderti il borgo dei duchi.

Qui la magnificenza delle casate nobiliari si fonde alla natura e all’arte e il risultato è spettacolare.

Il borgo dei duchi è un vero e proprio museo a cielo aperto.

Non puoi non vedere con i tuoi occhi i paesaggi che hanno fatto da sfondo agli eventi della famiglie dei Medici e dei loro rivali.

Organizza una gita qui per andare alla scoperta dei luoghi che raccontano il passato della nostra splendida penisola.

Il borgo dei duchi è il luogo perfetto dove andare per toccare con mano la storia del nostro Bel Paese.

Borgo dei Duchi, dove respirare l’atmosfera regale del XV secolo

Il Borgo dei Duchi conserva tantissimi resti dei tempi andati ed è per questo motivo che qui si può davvero toccare con mano la storia del nostro bel Paese. Con la sua bellissima Torre dell’orologio e la Pieve della Collegiata, risalenti al XIII secolo. Chi cammina tra le strade di questo paesino ha la sensazione di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi e di passeggiare fianco a fianco con i nobili del XV secolo.

Il borgo di cui parliamo si erge nel cuore della Tuscia ed è molto noto per l’Area Archeologica della Rocca e anche per la sua Città Sotterranea, un insieme di cunicoli che racconta ancora oggi la struttura degli agglomerati urbani dell’epoca. Il Borgo dei Duchi è una chicca nostrana, risale dell’epoca medicea e attrae i veri appassionati di arte e di storia. Scopri dove si trova di preciso e come si chiama questo stupendo paesino medioevale e lasciati incantare dalla sua bellezza autentica!

Il Paesino dove ritrovare le tracce del passato nobiliare italiano

Il Borgo dei Duchi si chiama Santa Maria a Monte e fa parte della provincia di Pisa. Uno degli aspetti più interessanti di questo Comune toscano è la sua posizione collinare, che permette di ammirare straordinari panorami e di riempire gli occhi di stupore e meraviglia, osservando le colline circostanti e il tipico paesaggio bucolico della regione. Su questa rocca sorge l’area archeologica sopracitata, che rappresenta un insediamento preromano del VIII-I a.C. Proprio la posizione è valsa a Santa Maria a Monte un ruolo di primo piano nell’affermazione del potere delle casate vissute tra il 1.600 e il 1.700. In passato infatti, questo paesino era un importante Castrum posto a difesa del territorio.

Secondo le testimonianze raccolte dagli storiografi qui ha vissuto Giosuè Carducci e qui, come si legge tra le pagine di Wikipedia, si sarebbe anche consumato il delitto che ha segnato per sempre la famiglia Carducci, ovvero l’omicidio del fratello del poeta, morto per mano del padre, medico, che lo finì usando un bisturi.