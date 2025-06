WhatsApp cambia TUTTO, utenti colti di sorpresa | Ecco la novità distruggerà tante amicizie, occhio a questo tasto

Chiunque è stato colto di sorpresa dal nuovo aggiornamento di WhatsApp, che ha stravolto il modo di usare l’app. È cambiato tutto.

Questo nuovo aggiornamento di WhatsApp ha lasciato chiunque di stucco. Nessuno si aspettava che potesse subire una simile trasformazione in così poco tempo.

Non si tratta di un aggiornamento qualunque, ma di qualcosa che ridefinisce l’esperienza utente, modificandola in maniera radicale.

Essendo abituati agli aggiornamenti graduali e silenziosi, nessuno immaginava che potesse succedere qualcosa di simile. Per questo tutti ne sono così sconvolti.

Il modo di intendere WhatsApp non è più quello di prima, soprattutto sul PC. È cambiato tutto.

Un cambiamento radiale

Questo cambiamento è stato sconvolgente per chiunque. Dopo la novità dei canali che c’era stata nei mesi precedenti, non ci sono stati grandi aggiornamenti dell’app, di conseguenza la nuova trasformazione ha spiazzato tutti.

WhatsApp non è più quello di prima. Da semplice piattaforma di messaggistica che era, sta diventando un vero e proprio hub informativo. Una piattaforma che integra più servizi in un’unica esperienza, sfruttando il potenziale dei Canali.

Con il nuovo aggiornamento nulla è più come prima

Ha a che fare proprio con i Canali questa novità, che ha dato il via a una nuova fase per WhatsApp. Quello che poteva sembrare un semplice aggiornamento, ha in realtà trasformato WhatsApp sul computer.

Come indica “Temporale.info”, su Windows è stata introdotta una nuova interfaccia utente, in linea con quella che era presente su WhatsApp Web e su macOS. Adesso ci sono delle schede che sono dedicate per Canali e Community e che sono ben visibili e facilmente accessibili. Canali che se seguiti da mobile, si sincronizzano anche desktop, garantendo continuità su tutte le piattaforme. Tuttavia bisogna attendere affinché quest’aggiornamento arrivi su tutte le piattaforme. È partito per gli utenti beta sul Microsoft Store, ma presto tutti potranno assistere a questo restyling.