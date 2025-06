In provincia di Livorno si cela una PICCOLA ZANTE | Si tratta di un luogo fantastico, c’è gente che ha chiesto la residenza

Una piccola Zante in Italia con le sue coste meravigliose è il luogo più ricercato di quest’estate.

La Toscana, una delle regioni più belle d’Italia, riesce sempre ad affascinare turisti di tutto il mondo con la bellezza del suo patrimonio naturale, artistico e culturale.

In questa meravigliosa terra ci sono paesaggi incantevoli, vigneti, città d’arte famose in tutto il mondo e coste straordinarie.

Oltre le note città di Firenze, Pisa e Siena, la Toscana è ricca di spiagge dorate, acque cristalline e borghi marini affascinanti.

Le sue coste si estendono per oltre 400 chilometri lungo il Mar Tirreno, offrendo paesaggi diversi e suggestivi, capaci di soddisfare ogni tipo di viaggiatore.

Un luogo da non perdersi in Toscana

L’arcipelago Toscana, l’Isola d’Elba, il Giglio e le altre isole minori, sono dei veri e propri paradisi naturali che permettono di fare escursioni, snorkeling e immersioni. A Nord della Toscana, troviamo spiagge ampie e sabbiose mentre a sud ci sono tratti di costa davvero spettacolari, come quelli del Parco della Maremma o della baia di Talamone. Per non parlare poi dell’Argentario, con le sue scogliere e le calette nascoste, che sono il simbolo di una delle perle più preziose della regione.

Tuttavia, in provincia di Livorno si nasconde un borgo con una miriade di cale e calette da esplorare che sono in grado di regalare un’esperienza unica non solo agli amanti del mare e della natura, ma a chiunque lo visiti. Ma non solo, tantissimi sono anche gli stabilimenti balneari dotati di tutti i comfort e l’occorrente per potersi dedicare a surf, snorkeling e diving. Scopriamo allora, dove si trova e come raggiungerlo.

Vicino Livorno, la piccola Zante

Su una collina a 167 metri, alle pendici del Monte Calmita, si erge un borgo bellissimo che dall’alto della collina offre scorci unici sul mare, sulle coste dell’Elba e sulle altre isole dell’Arcipelago Toscano. Stiamo parlando del piccolo paese di Capoliveri. Questo luogo è caratterizzato da un’architettura molto particolare e il paese mantiene inalterato nel tempo l’aspetto del borgo medioevale con i suoi stretti e pittoreschi vicoli ad arcate chiamati “chiassi”. Quest’ultimi nascondono piccole botteghe artigiane e simpatici locali dove è possibile gustare un piatto tipico o un buon bicchiere di vino.

Ma la vera bellezza è tutta la costa, con le sue molteplici insenature e piccole baie avvolte dalla inconfondibile bellezza e profumo della vegetazione mediterranea, come le calette di Morcone, Pareti e Innamorata, un tempo piccoli centri di pescatori, oggi trasformati in rinomati luoghi di villeggiatura, oppure come le tranquille spiagge di Naregno, Madonna delle Grazie, Felciaio, Norsi o i più estesi e frequentati e attrezzati lidi di Lacona, Lido e Margidore. Insomma, se desideri visitare una piccola Zante in Italia questo è il posto giusto.