ULTIM’ORA – Lucca CEDE una città a Pisa | Svolta storica in Toscana, in pochi erano a conoscenza di questa trattativa

Cosa vuol dire che Lucca ha ceduto una città a Pisa, dando via a quella svolta storica toscana che non tutti conoscevano?

La geografia la studiamo fin dai tempi delle elementari e nonostante la difficoltà nel memorizzare tutti i vari Stati, con i loro capoluoghi, province, regioni e così via, è sempre molto interessante notare come nel corso dei secoli le posizioni siano cambiate.

Pur essendo sempre al loro posto a livello fisico, a livello politico invece, quella città che magari prima faceva parte di un’altra regione, dopo molti conflitti sono passate a un’altra e così via.

Non è raro quindi trovare vere e proprie battaglie per riuscire a guadagnare quel determinato territorio, soprattutto se rappresentava un punto strategico per guerre o possedimenti in generale.

Per questo in molti non erano a conoscenza del fatto che Lucca avrebbe ceduto una città a Pisa, come possiamo leggere in quella famosa svolta storica toscana.

Passare un weekend a Lucca e Pisa

Se quest’anno volete passare le vostre ferie estive in Toscana, un weekend della vostra vacanza potreste dedicarlo alla scoperta, seppur abbastanza veloce ce ne rendiamo conto, per via del poco tempo a disposizione, di Lucca e Pisa, essendoci meno di mezz’ora di distanza in auto tra le due. Il primo giorno quindi lo potreste dedicare alla scoperta di Lucca, con il suo centro storico, circondato ancora da un’intatta cinta muraria di oltre 4 chilometri che vi restituisce una passeggiata paradisiaca, soprattutto se affrontata al fresco del tramonto. Qui arriverete al parco urbano, presente fin dall’Ottocento, un luogo che vi darà il privilegio di osservare tutta la città, tra torri, palazzi nobiliari e campanili. Via, via arriverete ai luoghi presenti in tutte le cartoline: si passa dall’Anfiteatro, alla piazza del Mercato, alla basilica di San Frediano, a Duomo di San Martino e molto altro ancora.

Dopo aver fatto colazione ed esservi riposati per bene, sarete pronti ad affrontare il vostro secondo giorno di vacanza, arrivando direttamente alla famosa Piazza dei Miracoli di Pisa, riconosciuta come patrimonio UNESCO dal 1987. Passeggiando troverete anche il Duomo, il quale racchiude diverse influenze architettoniche in perfetto stile romanico pisano, arrivando poi alla chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, dove non potrete non salire sulla Torre pendente, arrivando poi al palazzo dei Canonici del Duomo, Palazzo dei Cavalieri, Piazza Garibaldi e molto altro ancora. Insomma in due giorni avrete una visione piuttosto chiara di due delle città più belle che sono presenti in Toscana.

Una città che è passata da Lucca a Pisa

Adesso che avete concluso il vostro tour in queste due famose città toscane, siete curiosi di sapere qual è la città che è passata da Lucca a Pisa, restando impressa nella storia per quell’importante svolta?

Come riportano da Wikipedia, Santa Maria a Monte, un comune famoso in passato per essere stato un avamposto strategico militare è sempre stata contesa tra le varie città toscane. Così, dopo essere stata identificata come provincia di Firenze, è slittata a Lucca fino a diventare di territorio pisano com’è attualmente. A prescindere da questo, a Santa Maria a Monte, tra i vari punti chiave che dovreste visitare c’è sicuramente la Casa Carducci, dove si ritiene che Giosuè Carducci ci abbia passato la sua infanzia e giovinezza.