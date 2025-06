BONUS STUDENTI, solo i primi a fare domanda avranno più di 6.000€ | Nessun Tg ne sta parlando, sbrigati

Cosa vuol dire che per ottenere il Bonus studenti bisognerà fare in fretta, visto che soltanto i primi riceveranno più di 6.000€? Facciamo chiarezza.

Per quanto molti studenti sottovalutano la grande possibilità che hanno di studiare, questo diritto, non era scontato in passato, visto che erano molti i giovani analfabeti che dovevano andare subito a lavorare.

In passato veniva discriminata una grossa fascia della popolazione, in quanto erano veramente in pochi a poter studiare. Fortunatamente in seguito le cose cambiarono, arrivando al sistema scolastico attuale, il quale è aperto a tutti, a prescindere dal sesso, dalla nazionalità e dallo status sociale.

Ovviamente i genitori sanno bene, quanto sia costoso poter pagare tutte le spese che ruotano attorno all’ambito scolastico: materiale, libri, tassa per la mensa e così via. Per non parlare della retta per l’Università, insomma in molti fanno fatica.

Per questo motivo saranno in molti a fare domanda per cercare di accaparrarsi il Bonus studenti, il quale farà percepire più di 6.000€ a chi rientrerà tra i requisiti imposti.

Gli importi del Bonus studenti

Prima di rivelarvi dettagli in più in merito a questo Bonus studenti, dobbiamo iniziare parlando degli importi che possono essere inoltrati. Più che un bonus, dobbiamo parlare di borse di studio. Esse si articolano in tre fasce ben precise: 2.250,26 euro per gli studenti in sede; 3.532,85 euro per i pendolari e fino a 6.472,10 euro per quelli fuori sede. A queste cifre inoltre verranno aggiunti 600 euro che copre due pasti al giorno gratuiti per le mense convenzionate.

Questo importo tra l’altro può essere incrementato in base all’ISEE di riferimento: per un reddito pari o inferiore a 13.974,30 riceverà una maggiorazione del 15%; gli iscritti ai corsi STEM o a coloro iscritti a più corsi riceveranno un aumento del 20%, oltre al 10% per gli studenti con disabilità accertata che deve essere superiore al 66%. Infine, per chi ha un ISEE superiore ai 18.632,40 euro, la cifra verrà ridotta progressivamente fino a un massimo del 50%.

In cosa consiste il Bonus studenti

Come mai si parla di un Bonus studenti, di cui soltanto i primi che faranno domanda potrebbero avere diritto a più di 6.000€? Come leggiamo su ispacnr.it, il Bonus di cui parliamo oggi è quello riferito all’Università promosso dalla regione Lazio per l’anno accademico 2025-2026. Grazie al quale gli studenti e le loro famiglie potranno ricevere quelle borse di studio. Con l’obiettivo ovviamente di sostenere il diritto irrinunciabile allo studio. Così si alleggerisce però anche il peso economico che le tasse universitarie inevitabilmente portano.

Gli studenti dovranno presentare la domanda solo ed esclusivamente online sul sito, www.laziodesco.it, entro il 22 luglio 2025. Potranno modificare e integrare informazioni dal 30 luglio all’11 agosto, in caso di errore. Informatevi bene leggendo il sito indicato, in quanto ci saranno dei requisiti che le matricole e gli studenti dovranno rispettare. Per poter mantenere la borsa di studio, nonché i vari documenti necessari per poter essere messi in graduatoria, anche perché se questo bonus è valido fino a esaurimento fondi, è palese intuire come più si è in cima nella graduatoria e più possibilità ci sono di ottenere questo sussidio.