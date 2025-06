Spiagge, multe fino a 10MILA euro per aver lasciato incustodito l’asciugamano | Guai a prendere il posto per amici e parenti

Attenzione a dove lasci l’asciugamano o rischi di beccarti una multa salitissima. Ecco cosa devi sapere

Dopo un lungo inverno è finalmente arrivata la bella stagione con le sue calde temperature. Questo è il periodo tanto atteso in cui ci si può concedere una bella giornata di mare.

Le spiagge soprattutto nel weekend, sono ormai prese d’assalto e dopotutto viste le coste meravigliose che ci sono nel nostro Paese, è inevitabile.

Andare in spiaggia, è senza dubbio uno dei momenti più belli in cui lo stress accumulato quasi come per magia in quelle ore sparisce.

Tuttavia, se è vero che una giornata di mare riesce a regalare una sensazione di benessere lo è altrettanto rispettare le regole. Questo perchè, basta davvero poco per rovinarla e incorrere in spiacevoli sorprese come una multa.

Mare tra bellezza e regole da rispettare

Ogni località ha delle sue regole e ognuna di esse varia a seconda delle zone, comprese quelle balneari. Eppure sono ancora in tanti a non conoscerle ignorando così il rischio che una piccola disattenzione può costare caro. Fumare vicino alla riva, lasciare rifiuti, accendere fuochi o montare una tenda fuori dalle aree consentite può essere punito. Ogni comune ha ordinanze diverse, quindi conviene sempre leggere i cartelli o informarsi prima. In certi casi, le multe superano i 1.000 euro.

Anche acquistare da ambulanti abusivi non è consentivo o può dar vita a una sanzione inflitta direttamente al cliente oltre che al venditore. Una borsa finta o un pareo preso al volo mentre si sta stesi può costare fino a 500 euro. Eppure, possono esistere multe ancora più salate…

Attenzione a dove lasci il tuo asciugamano in spiaggia

Sono tante le cose che possono essere ritenute innocue o normali senza sapere che ognuna di esse ha una precisa conseguenza diretta sul nostro portafoglio. Pensiamo ai picnic selvaggi, o quando si lasci la spazzatura dietro l’ombrellone, questi comportamenti prevedono fino a 3.000 euro di multa. Molti pensano che le regole in spiaggia siano solo una banale formalità, ma in realtà sono strumenti fondamentali per tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza e assicurare una convivenza civile tra i bagnanti. Rispettare le ordinanze comunali, i divieti di balneazione, le norme sull’uso del litorale e le indicazioni dei bagnini è tra le tante cose fondamentale per evitare sanzioni elevate.

Come riportato da ilmanifesto.it, le multe possono arrivare anche a 10.000 euro se si accede con mezzi a motore nei boschi, in Emilia Romagna. Ma non solo. Anche lasciare incustodito un asciugamano potrebbe comportare una multa. Questa pratica rappresenta una forma di occupazione abusiva dello spazio pubblico e, in molte località, è vietata da regolamenti comunali. Le multe possono essere di importi diversi, ma in alcuni possono essere anche piuttosto salate. Per questo anche se andare al mare è uno dei piaceri più semplici e autentici è anche un atto di responsabilità.